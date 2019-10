Halle (WB/mk). Sie gehören zur »Babyboomer-Generation«, waren zwischenzeitlich mehr als 140 Schüler in einer vierzügigen Stufe und haben es geschafft, mehr als drei Jahrzehnte nach ihrem Abitur in Kontakt zu bleiben: Der Abiturjahrgang 1984 des Haller Kreisgymnasiums hat sich am Samstag an seiner alten Wirkungsstätte getroffen und eine Führung durch das Schulgebäude unternommen – klar, dass dabei so manche Erinnerung an längst vergangene Zeiten wieder hervorkam.