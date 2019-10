Das Haller Kreisgymnasium ist am 7. November Gastgeber für alle drei weiterführenden Schulen. Foto: Klaudia Genuit-Thiessen

Halle (WB). Eltern von Viertklässlern können an einem Abend gleich mehrere weiterführende Schulen kennen lernen. Das sind die Gesamtschule Halle, die Realschule Steinhagen und das Kreisgymnasium Halle.

Alle drei gemeinsam laden für Donnerstag, 7. November, 19.30 Uhr zu einem Informationsabend ins Kreisgymnasium Halle ein.

Die drei Schulen stellen sich an diesem Abend in drei Durchgängen vor. Um 19.30 Uhr und um 20 Uhr beginnt jeweils eine Vorstellungsrunde. Die Eltern können sich diesen frei zuordnen. Um 20.30 Uhr stehen dann alle Schulen für individuelle Fragen zur Verfügung. Die Gemeinschaftsveranstaltung bietet die Gelegenheit, sich über die wesentlichen Abläufe, Möglichkeiten, Abschlüsse und vieles mehr an den drei Schulen zu informieren.

Alle drei Schulen öffnen Ende November noch einmal ihre Türen

Für eine intensivere Vorstellung verweisen die Schulen auf ihren jeweiligen Tag der offenen Tür. Das ist am KGH Samstag, 23. November, an der Gesamtschule Halle Samstag, 30. November, und an der Realschule Steinhagen Samstag, 14. Dezember. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.