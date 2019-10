Von Johannes Gerhards

Halle (WB). »Man bekommt Wertschätzung und Dankbarkeit von den Menschen, die wir pflegen, und ihren Angehörigen. In der Gesellschaft ist dies nicht so oft zu spüren«, sagt Sybille Florschütz, Geschäftsführerin des »Lebensbaum«. Auch die übrigen Mitglieder des Runden Tisches Pflege malen ein äußerst düsteres Bild der Situation.

Dass alle irgendwann sterben müssen, werde genau so verdrängt und gesellschaftlich tabuisiert wie die Möglichkeit, zum Pflegefall zu werden. »Solange die Leute keine pflegebedürftigen Angehörigen haben, interessiert es keinen«, lautet die übereinstimmende Ansicht der anwesenden Vertreter aus unterschiedlichen Einrichtungen und Betreuungsdiensten.

Plätze sind Mangelware

»Wir haben derzeit keine freien Plätze in der Kurzzeitpflege«, bedauert Heike Manzau, Pflegedienstberaterin der Stadt Halle. Ambulante Dienste sind im Kreis Gütersloh nicht mehr bedarfsdeckend vorhanden, ergänzt Sybille Florschütz. Dabei fordere gerade der Gesetzgeber, nach der Priorisierung »ambulant vor stationär« vorzugehen. Von 770.000 Pflegebedürftigen in Nordrhein Westfalen werden derzeit etwa 65 Prozent ambulant betreut. Den 1,1 Millionen in der Pflege beschäftigten Menschen – 85 Prozent sind Frauen, 72 Prozent arbeiten bewusst in Teilzeit – sind die Bedingungen wichtiger als der Verdienst.

Sie wissen, dass »Pflege nicht nur Waschen« bedeutet, sondern auch aus Kommunikation besteht, vor allem wenn der Pflegedienst der einzige verbliebene soziale Kontakt ist. »Wenn ein besserer Verdienst durchgesetzt wird, ohne die Bezahlung der Pflegeleistungen durch die Kostenträger deutlich anzuheben, führt das nur zu weiterer Arbeitsverdichtung und noch höherer Belastung der Pflegekräfte«, betont Sybille Florschütz.

Wenig Interesse an Pflegeberufen

Beim Azubi-Speed-Dating sei kürzlich deutlich geworden, dass sich das Interesse an Pflegeberufen in Grenzen halte, wirft André Korbach vom Pflegedienst Daheim e.V. ein. Die stressigen Rahmenbedingungen führten auch oft dazu, dass manche nach einigen Jahren entnervt und ausgelaugt aufgeben. Man lerne doch nicht einen sozialen Beruf, um dann von einem zum anderen zu hetzen und keinem mehr gerecht werden zu können, so Sybille Florschütz. Dennoch bleibe ein vernehmbarer Aufschrei aus der Gesellschaft aus.

Die Bevorzugung stationärer Einrichtungen und das Anstreben von Vollzeitbeschäftigungen ist laut Sybille Florschütz nicht zielführend. Neben einer den hohen Anforderungen entsprechenden Bezahlung sei auch die flexible Gestaltung der Arbeitszeiten wichtig, um den Beruf für Menschen mit Familie attraktiv zu machen.

Christiane Gerner blickt neidvoll in die skandinavischen Länder, wo »dreimal so viel für Pflege ausgegeben« werde. Besonders drastisch seien die Beschäftigten in Finnland vorgegangen, die allesamt ihre Arbeitsverträge gleichzeitig gekündigt hätten, um ihre Forderungen durchzusetzen. So etwas hält Susanne Claes hierzulande nicht für möglich. »Unsere Leute würden eher umsonst arbeiten als ihre Klienten im Stich zu lassen«, behauptet die Pflegedienstleiterin der Diakoniestation.

Zunehmend ist es sämtlichen beteiligten Pflegediensten nicht möglich, auf alle Anfragen positiv zu reagieren. Gelegentlich müsse man sogar auf Mitbewerber verweisen, ist aus der Runde zu vernehmen. Verschärfend kommt dazu, dass mit der Hörster Niederlassung der Hausengel Holding AG ein Pflegedienst seinen Betrieb aus Mangel an qualifizierten Pflegekräften einstellen musste.