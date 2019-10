Auf den souligen Spuren von Ray Charles und Co wandeln die Musiker der Sweet Soul Music Revue, hier Jerel Short Fair und Harriet Lewis (rechts). Sie spannen einen musikalischen Bogen von den 1950er bis 70er Jahren. Foto: Angelika Beck

Von Johannes Gerhards

Halle (WB). Deutschlands größte Indoor-Blues-Party geht in die nächste Runde. Am 26. Oktober ab 18 Uhr betreten wieder erstklassige Musiker mit unverwechselbare Blues-Stimmen und herausragende Bands die Konzertbühne vom Gerry Weber Event Center. Diesmal sind einige alte Bekannte dabei, die zum dritten oder vierten Mal in Halle zu Gast sind.