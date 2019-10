Halle/Minden/Witten (WB). Die Schließung der Kampa-Halle in Minden schreibt ein weiteres Kapitel und sorgt jetzt für den Umzug eines Musicals. Die ursprünglich in Minden geplanten Aufführungen des Chor-Musicals »Martin Luther King – Ein Traum verändert die Welt« werden ins Gerry-Weber-Stadion nach Halle (Kreis Gütersloh) verlegt.

Hintergrund ist, dass die Mindener Kampa-Halle spätestens zum 31. Dezember 2019 wegen Brandschutzmängeln geschlossen wird, wie die Veranstalter des Musicals am Freitag in Witten mitteilten. Weil das Stadion als neue Spielstätte wesentlich mehr Plätze bietet, werden die ursprünglich geplanten zwei Aufführungen zu einer großen am 22. Februar zusammengelegt. Auch soll der derzeit rund 1000 Sänger zählende Chor aus der Region weiter aufgestockt werden.

Für alle Sänger sowie für Zuschauer mit bereits gekauften Tickets für Minden wird ein kostenfreier Bustransfer von der Kampa-Halle zum Gerry-Weber-Stadion und zurück angeboten, erklärte die »Creative Kirche« als Veranstalter. Alle Eintrittskarten müssten jedoch leider getauscht werden, da sich die Saalpläne der beiden Spielstätten grundlegend unterschieden. Auch eine Rückgabe der Tickets gegen Erstattung des Kaufpreises sei möglich.

Das Musical erzählt die Geschichte des Bürgerrechtlers Martin Luther King (1929-1968). Seine Premiere feierte das Stück vor 9000 Besuchern im Februar in der zweimal ausverkauften Gruga-Halle in Essen. Auf dem Tournee-Plan 2020 stehen Aufführungen am 1. Februar in Münster und am 8. Februar in Siegen. Insgesamt sind 20 Aufführungen in elf deutschen Städten geplant.