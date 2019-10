Halle-Kölkebeck (WB/bec). Unbekannte haben am Sonntagabend ihr Unwesen im Feuerwehrgerätehaus an der Hesselteicher Straße in Kölkebeck getrieben. Die Einbrecher bedienten sich in einem Gefrierfach in der Küche an Bratwürstchen und Eis am Stiel und ließen einen Helm mitgehen. Vor allem aber sorgten sie für große Unordnung.