Von Oliver Horst

Halle (WB). Aktionäre des insolventen Haller Modekonzerns Gerry Weber kämpfen weiter gegen ihre faktische Enteignung im Zuge des geplanten Einstiegs zweier Finanzinvestoren. Gegen die Bestätigung des entsprechenden Insolvenzplans durch das Amtsgericht Bielefeld wurden vier Beschwerden eingelegt. Das Gericht hatte am 2. Oktober den Plan gebilligt, den bei der Gläubigerversammlung am 18. September die Aktionäre als einzige von sechs Gruppen abgelehnt hatten.

Die Finanzinvestoren sollen dem Insolvenzplan zufolge zunächst alleinige Eigentümer werden, die Gläubiger mindestens ein Drittel ihrer Forderungen erhalten – und die Aktionäre als bisherige Eigentümer des hoch verschuldeten Konzerns leer ausgehen. Das sei nicht anders möglich, weil die Gläubigerforderungen nicht komplett bedient werden können, hatte der Konzern mehrfach erklärt.

Die 23. Zivilkammer des Landgerichts Bielefeld soll nun möglichst kurzfristig abschließend über die Widersprüche entscheiden. Der Modekonzern hat beantragt, »dass die Beschwerden in einem beschleunigten Verfahren zurückgewiesen werden, da die Nachteile einer Planverzögerung die behaupteten Nachteile für die Beschwerdeführer überwiegen«. Gerry Weber gehe weiterhin davon aus, dass das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung spätestens Anfang 2020 aufgehoben werden kann, teilte der Konzern am Dienstag mit.