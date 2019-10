Halle (WB/kg). Eine Verletzte und schätzungsweise 25.000 Euro Sachschaden – das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Mittwochnachmittag in Halle ereignet hat.

Gekracht hat es auf der Margarete-Windthorst-Straße in Höhe der Storck-Parkplätze. Ausgangs einer leichten Rechtskurve ist um 14.33 Uhr ein aus Hesseln kommender Ford Focus in einen Fiesta gefahren, der am rechten Straßenrand abgestellt war – innerorts und nach Angaben der Polizei im Halteverbot. Die 81-jährige Fahrerin aus Halle wurde ins Krankenhaus gebracht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Straße wurde zwischenzeitlich für den Verkehr gesperrt.