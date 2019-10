Vorgesehen ist, dass die Finanzinvestoren Robus und Whitebox bis zu 49,2 Millionen Euro investieren und damit alleinige neue Eigentümer werden. Die Aktien der bisherigen Aktionäre sollen in diesem Zuge wertlos und eingezogen werden. Das Unternehmen soll aber mit neuen Aktien weiterhin an der Börse notiert bleiben.

Auch für die ebenfalls insolvente Einzelhandelstochter Gerry Weber Retail sei zeitnah mit der Bestätigung deren Insolvenzplans zu rechnen, teilte der Damenmodenkonzern mit. Er bekräftigte, dass die Aufhebung des im Januar begonnenen Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung damit spätestens zu Beginn des kommenden Jahres angestrebt wird.

»Finanziell saniert und mit einem klaren Konzept«

Vorstandschef Johannes Ehling sprach von einer »großartigen Nachricht für unser Unternehmen und seine Mitarbeiter, Kunden und Geschäftspartner. Schon in wenigen Wochen wird Gerry Weber wieder in einen Normalbetrieb umschalten können, und zwar finanziell saniert und mit einem klaren Konzept für die Zukunft.«

Dazu zählen auch vor wenigen Tagen freigeschaltete neue Online-Shops für Deutschland, Österreich, die Schweiz, die Niederlande, Polen und England. Konnte bislang nur aus neun europäischen Ländern im Internet eingekauft werden, bietet Gerry Weber nun erstmals einen Shop auch für Bestellungen aus den restlichen Ländern des Kontinents an. Im nächsten Schritt sei zudem die Ausweitung der Online-Aktivitäten in Richtung Asien geplant.

Gerry Weber beschäftigt noch etwa 3900 Mitarbeiter. Vor der Insolvenz waren es zusammen mit der inzwischen mehrheitlich verkauften Münchner Tochter Hallhuber 6500 Beschäftigte. Alleine in Deutschland sollten 150 Filialen geschlossen werden. Hier werden es noch 280 eigene Shops sein.

»Musterbeispiel für nachhaltige Sanierung«

Sachwalter Stefan Meyer (Lübbecke) erklärte den Fall Gerry Weber zu einem »Musterbeispiel« für eine »nachhaltige Sanierung mit bestmöglicher Gläubigerbefriedigung«. Sie sollen mindestens ein Drittel der Außenstände erhalten.

Das Landgericht begründete bei seiner Entscheidung, dass die Gesundung des Unternehmens und der Erhalt der Arbeitsplätze Einzelinteressen überwiege. Die von Firmengründer Gerhard Weber (78) und seinem Sohn und Ex-Vorstandschef Ralf Weber (55) geforderten Aufsichtsratsbezüge von knapp 30.000 Euro seien noch strittig, aber durch eine Rücklage im Insolvenzplan gedeckt. Als unzulässig wurde der Widerspruch der von Ralf Weber geleiteten Betreibergesellschaft des Gerry Weber Stadions eingestuft. Die vom Sachwalter bestrittene Forderung von mehr als einer Million Euro aus einem Sponsoringvertrag sei nicht ausreichend belegt worden.

Eine Sparkasse aus dem Rhein-Main-Gebiet, die einen Millionenkredit vergeben hatte, sieht für sich einen Nachteil gegenüber einer Regelinsolvenz von rund 130.000 Euro. Aber auch diese Differenz würde ausgeglichen, falls sie letztlich belegt werden kann.