In Abwesenheit von Vorsitzendem Klemens Keller, der zur Kur auf Föhr ist, begrüßte sein Stellvertreter Gernot Kießling die Anwesenden. Er machte in seinem Jahresbericht deutlich, dass er den Ortsverein »auf einem guten Weg« sehe. Der Neubau des Hauses Ravensberg in Borgholzhausen komme gut voran und soll planmäßig Ende des Jahres fertiggestellt werden. »Im Januar 2020 sollen die Bewohner in das neue Gebäude ziehen. Dann beginnt die Renovierung des alten Gebäudes«, erklärte Kießling. Er berichtete, dass der Ortsverein jüngst auch vor Gericht erfolgreich war.

Aufgrund einer gesetzlichen Vorgabe, dass in Altenheimen 80 Prozent Einzelzimmer benötigt werden, durfte das Haus Ravensberg ab August acht freie Plätze nicht belegen. Dadurch entstand ein wirtschaftlicher Schaden von etwa 180.000 Euro. Nach einem Urteil des Oberverwaltungsgerichts war dies eine rechtswidrige Anordnung, weshalb der Ortsverein nun entschädigt werden soll. Ganz zur Freude von Kießling: »Ein Verein wie unserer ist auf solche Summen angewiesen«.

Klemens Keller will nicht wieder für Vorsitz des Ortsvereins kandidieren

Auf den Ortsverein kommen personelle Veränderungen zu. Klemens Keller übernimmt nämlich vorläufig das Amt des Kreisverbandsvorsitzenden. »Diese beiden Tätigkeiten sind für ihn nicht miteinander vereinbar, 2020 möchte er nicht noch einmal für unseren Vorsitz kandidieren«, sagte Kießling, der mit der früheren Richterin Jutta Albert darüber hinaus eine neue Beisitzerin im Vorstand präsentierte.

Treue Mitglieder geehrt Eine Reihe von langjährigen Mitgliedern ist bei der Versammlung ausgezeichnet wiworden: 5 Jahre: Tobias Bertels, Desiree Deßaules, Michael Eckert, Sara Kobusch, Alexander Paraschou, Marret Quick, Jonas Riemann, Falco Schneiker. 10 Jahre: Isabel Bertels, Tanja Brockmeyer, Fabian Kaiser, Marina Schulte. 15 Jahre: Markus Böhmer, Bernadette Clermont, Romina Ostendorf, Christian Schwarze. 20 Jahre: Thomas Hermbecker, Dennis Schwoch. 25 Jahre: Heike Genausch, Thorsten Lechner, Sandra Noak. 30 Jahre: Michael Flohr, Axel Henke, Martin Müller, Torsten Schöppner. 35 Jahre: Oliver Völz

Außerdem berichtete Axel Henke von der Arbeit der Rotkreuzgemeinschaft, die im abgelaufenen Vereinsjahr rund 2100 Dienststunden im Sanitätssicherheitsdienst ableistete. Die Jugendrotkreuzgemeinschaft mit 20 Mitgliedern war viel unterwegs und besonders erfreute die relativ gute Zahl an Blutspendern. 2018 waren es insgesamt 1651 Spender, bis zum dritten Quartal 2019 1237. Darunter allein 125 Neu-Spender. »Es scheint sich herumzusprechen, dass man danach weiterleben kann«, freute sich Gernot Kießling, der den aktuell 1500 Mitglieder zählenden Ortsverein bis zu den nächsten Wahlen interimsweise leiten wird.

Einige Mitglieder konnten sich über eine Auszeichnung freuen. Darunter Johanna Kormeier, die seit 50 Jahren eine »verlässliche und stabile Säule« beim DRK ist und Ingrid Jung, die schon seit 35 Jahren dem Verein angehört und sich in der Blutspende engagiert.