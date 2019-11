Von Malte Krammenschneider

Halle (WB). Was für ein Finale: Mit rund fünf Stunden Live-Musik und der Präsentation eines umfangreichen Repertoires hat der Sängerkreis Halle am Samstag im Event-Center mit seinen Gästen nicht nur die Freude am gemeinschaftlichen Singen zelebriert, er gratulierte auf diese Weise auch den Städten Borgholzhausen, Halle, Versmold und Werther, die in diesem Jahr 300 Jahre Stadtrechte feiern.