Von Johannes Gerhards

Halle (WB). Fünf schöne Theaterstücke an vier Tagen hatte Organisator Ralf Kiekhöfer vom Theater Töfte versprochen und damit mehr als Wort gehalten. Kleine und große Figurentheaterfans ließen sich bezaubern und tauchten gerne in bunte und zum Teil fremdartig anmutende Fantasiewelten ein.

Die zweite Auflage des Festivals Hallerlei im rustikalen Veranstaltungssaal der alten Lederfabrik kommt etwas kompakter daher als die Premiere aus dem Vorjahr.

Zum Auftakt Swing

Bei der Eröffnung am Donnerstag swingt sich das Trio »Himmel blau Musik« aus Melle in die Herzen der Zuhörer, bevor einige puppenspielerische Leckerbissen als Appetitanreger präsentiert werden.

Ganz ohne Schärfe

Am Freitag zeigt Ralf Kiekhöfer, der seit einigen Jahren Halle zu seiner Wahlheimat gemacht hat, zwei Stücke aus dem reichhaltigen Repertoire seines 1984 gegründeten Theaters »Töfte«. Das allseits bekannte Märchen von Schneewittchen und den sieben Zwergen erzählt er aus der Sicht des Königs, der in der ursprünglichen Geschichte gar nicht vorkommt. Er ist auf dem Weg, um seinem Enkelkind eine kleine Prinzenkrone zur Taufe zu schenken. Die eigentlich recht grausame Erzählung von der bösen Stiefmutter, die dreimal versucht, das schöne Schneewittchen zu ermorden, stellt Kiekhöfer in Rückblenden dar.

Beim offenen Spiel mit den von Maud Schröerlücke liebevoll und ausdrucksstark gestalteten Figuren gelingt es ihm scheinbar mühelos, die Schärfe herauszunehmen, ohne jedoch die dramaturgische Spannung zu vernachlässigen. Das ist nicht zuletzt ein Verdienst der einfühlsamen Regie seiner Tochter Katharina Speckmann.

Hoch aktuell

Bei der Abendvorstellung widmet sich Ralf Kiekhöfer in »Engel mit nur einem Flügel« der Geschichte des jüdischen Jungen Robert Goldstein im nationalsozialistischen Deutschland. »Gerade durch die Vorfälle in letzter Zeit ist das Thema hochaktuell«, sagt der mit Figuren spielende Schauspieler und Musiker.

Besuch im Zoo

Am Samstagnachmittag nimmt Ulrike Rehbein vom Theater Tritop aus Münster die vornehmlich jüngeren Zuschauer und ihre Eltern mit zu einem Besuch im Zoo. Als Tierpfleger Giuseppe kümmert sie sich um Elefant Alfredo, den Affen Bruno, Ramires den schwarzen Panther genauso rührend wie um Zoodirektors Dackel Waldi und die vorlaute Papageiendame Gloria. Mit wenigen Handgriffen werden Objekte zu Tieren, die Fantasie der Zuschauer vervollständigt sie auch dann, wenn nur einzelne Körperteile erscheinen oder lediglich Geräusche ertönen. Ein Salat, der nicht gefressen werden will, und Floh Fridolin, der nach einem Salto Mortale im Publikum verschwindet, strapazieren Giuseppes Geduld. Er lässt sich aber weder vom Pfau Pavarotti noch durch Pit Pinguins waghalsige Tanzeinlage aus der Ruhe bringen.

Im Kosmos der Grimms

Bei der Entwicklung des lebhaften Stückes hat Ralf Kiekhöfer als Regisseur mitgewirkt. Eindrucksvoller Höhepunkt des viertägigen Festivals ist das Gastspiel von Anne Swoboda vom Theater 7schuh aus Görlitz und Meike Kreim vom Leipziger Theater Papperlapp. In einer zweistündigen Inszenierung begeben sich die beiden Akteurinnen in den Kosmos der Gebrüder Grimm. Als deren Haushalt führende Schwester Lotte und die bereits im Alter von fünf Jahren verstorbene Trude bürsten sie bekannte und weniger Märchen gegen den Strich und eröffnen für alte Geschichten neue interessante Sichtweisen und Interpretationsvarianten.

Gereimtes zum Schluss

Die »Grimmschwestern« erwecken ein ganzes Universum an Papierfiguren mit unterschiedlichen Falt- und Formtechniken zum Leben und lassen diese ebenso schnell vor den Augen des Zuschauer wieder verschwinden. Dazu überzeugen sie auch schauspielerisch und erschaffen spannende Textcollagen. Den Schlussakzent des Festivals setzt am Sonntag die Bielefelderin Dagmar Selje mit der zauberhaften, winterlichen und gereimten Geschichte »Es klopft bei Wanja in der Nacht«.