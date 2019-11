Von Stefan Küppers

Halle/Detmold (WB). Wenn am 18. November die A33 für den Verkehr in Gänze freigegeben wird, ist dies auch für Jens Kronsbein ein besonderer Moment. Denn der Abteilungsleiter bei der Bezirksregierung hat gleich vier A33-Planfeststellungsverfahren geleitet. Rückblickend verrät Kronsbein dem WB, dass die Sache mit einem Planfeststellungsbeschluss vor Gericht durchaus hätte schieflaufen können.

Wenn ein Planfeststellungsverfahren nach einem großen Erörterungstermin vor dem Scheitern steht oder ein Verfahren vor dem höchsten deutschen Verwaltungsgericht wegen juristischer Fallstricke in der FFH-Thematik in eine Niederlage münden könnte, wird das in der Regel von Verantwortlichen nicht in der Öffentlichkeit kommuniziert. Doch viele Jahre später und kurz vor dem endgültigen Lückenschluss darf man auch diesen Teil der A33-Geschichte erzählen, von dem Kronsbein auf Anfrage dieser Zeitung berichtet.

16.000 Einwendungen gegen die V16-Plus-Planung

Rückblende in den Mai 2003: Kronsbein leitet als junger Dezernent das erste Planfeststellungsverfahren für den A33-Abschnitt 7.1 (Halle bis Borgholzhausen). In der Stadthalle Gütersloh geht es hoch her. Es liegen nicht nur 16.000 Einwendungen gegen die V16-Plus-Planung (Verschiebung der ursprünglichen Trasse um 450 Meter im Tatenhauser Wald) auf dem Tisch. Es treten auch massive Konflikte zwischen der Höheren Naturschutzbehörde und weiteren Behörden, insbesondere den Straßenplanern auf. Am Ende der Erörterungswoche sagt Kronsbein: »So werde ich die A33-Trasse nicht planfeststellen.« Das habe er aber nur intern an die Behördenleitung (damals Regierungspräsident Wiebe) kommuniziert, verrät Kronsbein und fügt hinzu: »Da sieht man, wie wichtig Erörterungstermine tatsächlich sind.«

Die Folgen sind bekannt. Im Düsseldorfer Verkehrsministerium wurde in Geheimgesprächen mit den Umweltverbänden eine Konsenstrasse besprochen. »Daran war ich aber nie beteiligt«, betont Kronsbein und fügt hinzu: »Ich habe mich immer als Prüfer in einer neutralen Rolle gesehen.«

Eklat: Umweltverbände verlassen die Veranstaltung

Diese Rolle war dann auch wieder beim zweiten großen Erörterungstermin im August 2007 im Gerry-Weber-Eventcenter gefragt. Den Eklat am ersten Tag, als die Umweltverbände aus Protest gegen die vorgelegte Planung die Veranstaltung verließen, wird Kronsbein wohl nie vergessen. »Ich war davon eher enttäuscht, aber ich hatte keine Sorge, dass dies rechtliche Auswirkungen haben könnte«, sagt der Jurist.

Dass das Wohl und Wehe der berühmt gewordenen Bechstein-Fledermaus und mit ihr die FFH-Thematik einen juristisch höheren Stellenwert genoss als beispielsweise die Belange von Menschen und ihr Schutzanspruch vor Lärm und Verkehr, sei in der Vermittlung in der Öffentlichkeit immer ein Problem gewesen, räumt Kronsbein ein. Doch juristisch hat die besondere Sorgfalt bei FFH-Themen Erfolg gehabt. Mit der Regelung, dass für die Überprüfung der FFH-geschützten Arten wie der Bechstein-Fledermaus im 1200 Seiten umfassenden Planfeststellungsbeschluss ein naturschutzfachliches Monitoring festgeschrieben wird, habe die Detmolder Behörde Rechtsgeschichte geschrieben, stellt Kronsbein nicht ohne Stolz fest. Denn dieses Vorgehen ist nun auch in vergleichbaren Verfahren Standard.

Problem steckte in vermeintlich unscheinbaren Details

Und dennoch steckt das eigentliche Problem in vermeintlich unscheinbaren Details, die eine Planfeststellung vorm Bundesverwaltungsgericht auch zum Scheitern bringen können. »Man muss sich ja nur mal anschauen, wie viele Autobahnverfahren durch Gerichte gestoppt werden«, sagt Kronsbein. Im Falle des Haller A33-Abschnittes hatte die Detmolder Behörde für eine nur 900 Quadratmeter große FFH-Fläche am äußersten Rand des Tatenhauser Waldes zusätzlich eine sogenannte Worst-Case-Betrachtung beziehungsweise Abweichungsprüfung angestellt. Dabei wurde unterstellt, dass für diesen kleinen FFH-Fitzel doch eine erhebliche Beeinträchtigung (mithin ein juristisches KO-Kriterium) vorliegen könnte. Zugleich aber legte Kronsbeins Team dar, warum eine solche FFH-Beeinträchtigung in Abwägung mit B68-Entlastung und mehr Verkehrssicherheit doch juristisch akzeptiert werden könnte.

Kronsbein ist heute froh, genau diesen Zusatzaufwand betrieben zu haben. Denn das Bundesverwaltungsgericht habe in seinem Urteil die FFH-Beeinträchtigung tatsächlich festgestellt, doch mit Verweis auf eben jene Abweichungsprüfung die Klage der Umweltverbände dennoch zurückgewiesen. Ohne dieses Detail, da ist sich Kronsbein sicher, könnte der A33-Lückenschluss jetzt noch längst nicht gefeiert werden.