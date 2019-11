Von Eische Loose

Halle (WB). Wer ist das eigentlich? Die meisten mutigen Frauen sind in der Geschichte unerhört, sprich vergessen. Denn sie verstießen gegen ihre Rollen, bewegten jedoch sehr viel. Mehr als 70 Zuschauer wollten daher ihre Geschichte jetzt in der Remise hören und sehen.

Eine ganze Reihe haben die Gleichstellungsbeauftragten in Halle, Eva Sperner und Werther, Nora Breuer, aufgelegt. Sie sollen zeigen, wie sich Frauen in der Geschichte hervor getan haben und gleichzeitig heutigen Frauen Mut machen.

Zusammenkunft zu Likör und Gesprächen

Daher trafen die Besucher nun den Salon der Fanny Hensel (1805-1847). Für die historische Figur, die vor allem durch ihren Bruder Felix Mendelsohn-Bartholdy bekannt ist, ist es die erste musikalische Zusammenkunft von Freundinnen. In Kostümen, die sich an der Zeit zwischen 1750 und 1950 orientieren, kommen die Frauen zum Likör zusammen und natürlich zu vielen Gesprächen. Dabei stellen sie sich gegenseitig vor und unterhalten sich und die 70 Zuschauer auch mit Musik.

Im Salon können sie die Freiheit genießen, die ihnen ihre Zeit sonst abspricht. Denn im Biedermeier und auch noch bis in den Fin de Siècle hinein gehören Frauen an den Herd. Sie sind allerdings oft gebildet, verstehen sich auf Kunst, zumindest für den Hausgebrauch. Vielfach geht ihr Interesse viel weiter, doch die Gesellschaft lässt sie nicht. So sind die Damen wahre Ausnahmen und dennoch bis heute vielfach vergessen. Die älteste von ihnen ist Caroline Lucretia Herschel (1750-1848). Sie eifert ihrem Bruder Wilhelm nach, folgt ihm sogar nach England. Dort macht sie sich nicht nur als Sängern verdient, sondern besonders als Astronomin. Sie produziert eigene Teleskope und wird schließlich mit Goldmedaillen der Royal Society und der preußischen Akademie der Wissenschaften ausgezeichnet.

Clara Schumann sichert ihrer Familie auch als Pianistin das Überleben

Clara Schumann (1819-1896) hingegen setzt sich nicht nur mit ihrer Heirat von Robert Schumann gegen alle Zeitgenossen durch. Sie sichert ihrer Familie auch als Pianistin das Überleben. Als Modedesignerin tut sich Emilie Louise Flöge (1874-1952) hervor. Sie gilt als Muse des Malers Gustav Klimt. Vor allem jedoch führt sie ein Unternehmen mit rund 80 Schneiderinnen und modernen Kleidern ohne Korsage.

Vollständig wird die Runde durch die Malerin Paula Modersohn-Becker (1876-1907). Im Schatten ihres Mannes Otto muss sie sich mit ihrem expressionistischen Werk gegen Anschuldigungen als »Malerweib« durchsetzen. Im nachgestellten Salon aber gibt sie sich mit der Begleitung von Annette Strothmann am Piano befreit und kunstbesessen. Ihre Schwätzchen miteinander erzählen den Besuchern viel Unbekanntes. Verkörpert werden die Damen von Birte Ahrens (Herschel), Constanze Penz (Schumann), Bettina Meier (Flöge) und Anna Kückmann (Modersohn) aus Münster. Ihre Gastgeberin Ulrike Meyer-Krahmer (Hensel) ist dabei auch ihre musikalische Leiterin.

Engagierte Frauen, die sich den Gegebenheiten ihrer Zeit widersetzen

Zusammen zeichnen sie ein Bild von hochbegabten und engagierten Frauen, die sich den Gegebenheiten ihrer Zeit widersetzen. Denn Moderatorin Birgit Kraak verdeutlicht drastisch, das die Damen von damals zwar hochkarätige Gesellschaften gekonnt begleiten sollten, aber bitte nur zu Hause. Ihr Wissen galt allein als hübsch und heitere Dilletanz. Diesem bis tragischen Umstand begegnen sie jedoch mit viel Mut und großer Selbstsicherheit.