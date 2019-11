Halle-Hörste (WB/mk). »Wir wollen ja versuchen, den Gästen in jedem Jahr etwas Neues zu bieten. Aus diesem Grund geht es diesmal schon am Samstagabend los«, erklärt Nicole Draak, die mit ihrem Mann Wolfgang Glahe in den vergangenen Monaten das Programm für den Hörster Christkindlmarkt entwickelt hat.

Den Auftakt bildet am Vorabend des Christkindlmarktes ein Konzert des Gütersloher Shanty-Chores. Am 14. Dezember wird er ab 17 Uhr in der Dorfkirche für zwei Stunden weihnachtliche Shanties anstimmen. »Wir wollen damit auf den Christkindlmarkt einstimmen«, sagt Nicole Draak, laut der zu diesem Zeitpunkt zwar noch keine Buden geöffnet haben, es werden in der Pause und im Anschluss aber Würstchen und Getränke angeboten. Besonders freut die Organisatorin zudem, dass mit ihrem elfjährigen Sohn Timm ein neues Mitglied des Shanty-Chores seinen ersten großen Auftritt vor heimischem Publikum haben wird. Anstelle von Eintritt bitten die Veranstalter übrigens um Spenden für Hüttis Balkanhilfe.

Kitas Bokel und Stockkämpen sorgen für Musik zur Eröffnung

Am Sonntag, 15. Dezember beginnt der Christkindlmarkt dann um 11 Uhr mit der offiziellen Markteröffnung, die von den Kindern der Kitas Bokel und Stockkämpen sowie dem MGV Hörste musikalisch begleitet wird. Zuvor findet ab 10 Uhr ein Familiengottesdienst statt und für 12 Uhr ist die Sparkassen-Verlosung für Kinder geplant. Auf eine Premiere können sich die Besucher im Anschluss ab 13 Uhr freuen, denn Zauberkünstler Meiko Gaese bietet nicht nur eine spektakuläre Show, sondern auch Zauberworkshops in der Dorfkirche an.

Für 14 Uhr hat sich das Marienfelder Blasorchester angekündigt, um 15 Uhr verteilt das berittene Christkind Lebkuchenherzen und ab 16 Uhr liest Karl-Heinz Krautkrämer Märchen in der Kirche vor. Es wird darüber hinaus ein Theaterstück der Grundschule gezeigt, der Posaunenchor tritt auf und um 17 Uhr startet Feuerschlucker »Alex« mit seinen beeindruckenden Aktionen. Kurz nach 18 Uhr soll dann die Preisvergabe der Tombola beginnen, die auch in diesem Jahr wieder mit zahlreichen, attraktiven Gewinnen aufwartet.

Auch mehrere neue Standbetreiber sind mit dabei

»Es gibt 1520 Preise. Bei 2500 Losen sind die Gewinnchancen nicht schlecht«, sagt Nicole Draak, die bereits im Sommer damit begann, rund 3000 Unternehmen in ganz Deutschland anzuschreiben und um Sachspenden für die Christkindlmarkt-Tombola zu bitten. Zu ihrer Freude mit Erfolg, denn so kamen bisher Preise im Gesamtwert von über 15.000 Euro zusammen. Darunter hochwertige Gewinne Reise- und Shopping-Gutscheine, DFB-Trikots, Abendessen, Kaffeemaschinen und Übernachtungen in einem überdimensionalen Fass, um nur einen Bruchteil zu nennen. Die Lose zum Preis von einem Euro sind aktuell bereits im Hörster Markt, bei Gerholds oder in Halle beim Geschäft Tönsing erhältlich.

Zur Freude von Nicole Draak werden auch einige neue Standbetreiber vor Ort sein, die Kreatives und Köstliches anbieten. Der neue besetzte Stand des Heimatvereins möchte erstmals einen weißen »Mädelsglühwein« servieren, »Rebell Spices« zeigt extravagante Gewürze und die Reservisten werden in ihrer Gulaschkanone auch selbstgebackenes Brot verkaufen und im Gemeindehaus wartet jede Menge Handwerkliches darauf entdeckt zu werden. »Gerade das Angebot an kreativen Dingen zeichnet unseren Christkindlmarkt aus«, erklärt Nicole Draak, die verrät, dass die Jugendfeuerwehr sich erstmals als Spültrupp engagieren wird – und das nicht umsonst: »Jeder der sich hier engagiert und zum Gelingen beiträgt wird eine Belohnung bekommen«.