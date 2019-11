Bielefeld/Steinhagen/Halle (WB/mk). Der Nikolausmarkt des Lions-Clubs Bielefeld-Hünenburg zählt wohl zu den schönsten kleinen Veranstaltungen seiner Art in der Umgebung. Traditionell zum 2. Advent laden die Mitglieder auf das Schloss Tatenhausen nahe Halle ein und sorgen mit liebevollen Dekorationen, attraktiven Angeboten und der einzigartigen Kulisse für eine Kombination, die in den vergangenen Jahren immer mehr Besucher angelockt hat.

Wie die Organisatoren jetzt im Steinhagener »Quellental« berichteten, sei auch die 17. Auflage ein voller Erfolg gewesen. Inklusive Spenden kamen 21.800 Euro zusammen, welche die Fördergesellschaft des Lions-Clubs nun an acht soziale Einrichtungen und Projekte in Bielefeld und dem Altkreis Halle ausschütten möchte. »Nach dem Motto ›We serve‹ wollen wir uns für Schwächere einsetzen. Dieses Engagement zählt zu unseren tragenden Säulen«, sagt Club-Präsident Boris Bödecker. Ihn freue es, dass durch den hohen ehrenamtlichen Einsatz eine stolze Summe zusammengekommen sei, mit der die bedachten Organisationen nun Gutes tun könnten.

Wertvolle Hilfe für Kinderklinik, Ferienfreizeiten und mehr

Julia Sandau etwa will die Zuwendung für das Betreuungsangebot des Bielefelder Vereins »Sterntaler« verwenden, der sich um Kinder und Jugendliche mit traumatischen Erlebnissen kümmert. Julian Lambracht von der Luca-Detlefsen-Hilfe verkündet, die Spende für die psychologische Betreuung von Familien in der Kinderklinik Bethel verwenden zu wollen, und Dorothee Redeker vom Bielefelder Kinderschutzbund steckt das Geld in verschiedene Projekte wie das Kinder-Jugend-Telefon, ein Kanu-Angebot oder Ausflüge.

Außerdem profitieren vom Erlös des Nikolausmarktes das Bielefelder Kinderzentrum, der sich für missbrauchte Kinder einsetzende Verein »Schutzengel« sowie der Haller Verein »Odilia«, der sich für Menschen mit Handicap einsetzt. Ebenfalls aus der Lindenstadt kommen die beiden weiteren Profiteure des Lions-Club-Engagements. Darunter das Mehrgenerationenhaus, das die Spende für Fortbildungen und Kursangebote verwenden will, und die Evangelische Kirchengemeinde Halle, die das Geld für die Finanzierung von Freizeiten einsetzt. »Die Leute, die ihren Kindern die Teilnahme an den Freizeiten nicht ermöglichen können, werden leider immer mehr«, berichtet Sarah Wilke von der Kirchengemeinde.

Nächster Nikolausmarkt auf Schloss Tatenhausen am 7. und 8. Dezember

Der nächste Nikolausmarkt auf Schloss Tatenhausen naht indessen: Am Samstag und Sonntag, 7. und 8. Dezember, erwartet die Besucher unter anderem ein Antik-Markt, ein Basar mit selbstgefertigten Weihnachtsgeschenken und frisch geschlagene Weihnachtsbäume. Darüber hinaus gibt es ein vielseitiges kulinarisches Angebot, Posaunenchor und Drehorgelspieler haben sich angekündigt, der Nikolaus verteilt Geschenke, und es gibt Märchen in der Schlosskapelle.