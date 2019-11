Von Stefan Küppers

Borgholzhausen/Halle/Versmold (WB). Zehn Monate vor der nächsten Kommunalwahl herrscht in Versmold und Borgholzhausen jetzt Klarheit. Beide amtierenden Bürgermeister haben erklärt, sich wieder zur Wahl stellen zu wollen. In Halle jedoch bleibt unklar, ob die Amtsinhaberin noch einmal antreten will.

Am 13. September 2020 werden die Bürger in NRW ihre Kommunalparlamente wählen. Der Borgholzhausener Bürgermeister Dirk Speckmann (SPD) hat am Mittwoch seine Kandidatur offiziell erklärt. »Die in den letzten vier Jahren sehr vertrauensvolle, sachliche und konstruktive Zusammenarbeit im Stadtrat sowie mit den Kollegen in der Verwaltung und den Betrieben macht sehr viel Spaß, und ermuntert mich zu diesem Schritt«, lässt Speckmann wissen. Speckmann stellt in einem Statement das Abwechslungsreiche an der Bürgermeister-Arbeit heraus: Managementtätigkeit als Verwaltungschef, Sitzungsbegleitung oder -leitung und Ansprechpartner für viele Menschen im Rahmen repräsentativer Aufgaben.

Da man letztlich immer im Dienst sei, sei diese Arbeit auch ein Stück Berufung, fügt er hinzu. Zur Kommunalwahl will er bewusst auf das Einsetzen von Parteilogos verzichten. »Mein Anspruch bleibt eine faire und parteineutrale Wahrnehmung des Bürgermeisteramtes. Jeder weiß letztlich, dass ich aus Grundüberzeugung SPD-Mitglied bin«, sagt der 46-jährige Speckmann.

Sein 36-jähriger Amtskollege Michael Meyer Hermann (CDU) aus Versmold hat in diesen Tagen ebenfalls seine erneute Kandidatur erklärt. »Die Arbeit macht mir sehr viel Freude und wir konnten in den letzten fünfeinhalb Jahren sehr viel für unsere Stadt erreichen. Das möchte ich gerne auch in den kommenden Jahren fortsetzen«, sagt Meyer-Hermann.

Ein Großteil der Projekte und Versprechen aus 2014 sei umgesetzt worden, sagt er. Es blieben jedoch noch einige »dicke Bretter« aus der ablaufenden Wahlperiode zu bohren und natürlich würden neue Ideen für die Stadt angegangen. Vom Wahlkampf will Meyer-Hermann bis zum Sommer nichts wissen. »Im Sinne der Bürgerinnen und Bürger werde ich die Arbeit für unsere Stadt bis dahin engagiert fortsetzen«, betont er.

Anne Rodenbrock-Wesselmann (SPD), die seit 2002 Bürgermeisterin in Halle ist, will auf WB-Anfrage keine Auskunft geben, ob sie wieder antritt. »Ich will mich erst im nächsten Jahr dazu äußern«, sagt Anne Wesselmann, die zum Zeitpunkt der nächsten Kommunalwahl 68 Jahre alt wäre.