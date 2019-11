Von Johannes Gerhards

Halle (WB). In der Frage, ob die rege Beteiligung als Kompliment für den Ort oder die Referentin zu verstehen sei, will sich Bürgermeisterin Anne Rodenbrock-Wesselmann nicht festlegen. Tatsache ist allerdings, dass sie als Jugendliche viele Stunden in dem traditionsreichen Gasthaus mit der wechselvollen Geschichte verbracht hat und auf schöne Erinnerungen zurückblicken kann.

Mehr als 80 Geschäftsleute und Repräsentanten haben sich in den Räumen vom Hotel und Restaurant Grünwalde zum 17. Haller Wirtschaftstreffen versammelt. Die Gastgeber Gerrit Imkemeyer, Matthias Stüve und Kurt Wagemann haben mit dessen Neueröffnung Anfang des Jahres branchenfremdes Neuland betreten. Inzwischen findet ihr Projekt großen Anklang in der Region.

Anne Rodenbrock-Wesselmann bedankt sich in ihrer Eröffnungsrede ausdrücklich bei allen Anwesenden für die gute Wirtschaftsleistung. »Ein nie dagewesenes Haushaltsplus von sechs Millionen Euro hat uns alle sehr beglückt«, so die Bürgermeisterin wörtlich. Bei der Vorstellung dessen, was die Stadt bewegt, stehen natürlich der Lückenschluss der A33 und die damit verbundene Umgestaltung der bisherigen B68 im Mittelpunkt. Weiterhin erwähnt sie das strategische Ziel, Halle klimaneutral zu machen, den Breitbandausbau und diverse Bauprojekte vom Baden im Freien über die Grundschule Gartnisch bis zum Jugendzentrum.

Gerrit Imkemeyer, Inhaber der Bauidee Werther, erläutert die Entstehung des neuen Business- und Freizeithotels, seit er mit dem Tiefbauunternehmer Kurt Wagemann und Matthias Stüve aus der Branche Heizung/Sanitär im Jahre 2013 die damalige Brandruine samt Liegenschaften erworben hatte. Zuvor war das vermutlich 1850 errichtete »Grünenwalde« als Ausflugsgaststätte, Unterkunft für Ostvertriebene, Vereinslokal, Disko und am Ende als »Flamingo-Bar« bekannt.

Mittlerweile 35 Mitarbeiter und 80 Betten

»Vor der Entscheidung für ein Hotel sind wir auch von Leuten aus dem Rotlichtmilieu angesprochen und in entsprechende Saunaclubs eingeladen worden«, erinnert sich Imkemeyer. Seit der Übernahme des Landhotels Buchenkrug beschäftigt die 2018 gegründete Betreibergesellschaft mittlerweile 35 Mitarbeiter und stellt 80 Betten für Übernachtungen zur Verfügung. Er bedankt sich bei den Vertretern der Stadtverwaltung, die »uns ganz toll aufs Pferd geholfen haben«.

Fest im Sattel sitzt auch die Hauptrednerin des Abends, Prof. Dr. Ulrike Detmers. Das gilt nicht nur für ihre zentrale Position in der Geschäftsleitung der Mestemacher-Gruppe, sondern auch für ihre Beamtentätigkeit. Die Professorin für Betriebswirtschaftslehre an der Fachhochschule Bielefeld kümmert sich seit nunmehr 40 Jahren um die Ausbildung des Führungskräftenachwuchses für die Wirtschaft.

Unter der Überschrift »OWL in aller Munde – Entwicklung einer Lifestyle-Marke« berichtet sie über die Entwicklung des Traditionsunternehmens Mestemacher, das in zwei Jahren sein 150-jähriges Bestehen feiert, zur weltweit aktiven »Lifestyle-Bakery«. »1994 haben wir mit der »Brot und Kunst Edition« als Alleinstellungsmerkmal große Aufmerksamkeit erregt«, sagt Ulrike Detmers in einem mitreißenden und temperamentvollen Vortrag. Bereits 1985 habe Mestemacher richtungsweisend damit begonnen, den Handel mit Biobroten zu beliefern.

Die Verbindung aus Nachhaltigkeit und gesellschaftlichem Engagement muss kein wirtschaftlicher Nachteil sein, das beweisen gute Reputation und zahlreiche Auszeichnungen. Der Weltmarktführer für Brotspezialitäten erwirtschafte 25 Prozent des Jahresumsatzes in Höhe von mehr als 160 Millionen Euro über den Export. »Wir profitieren von Welthandelsströmen und Freihandelsabkommen, kümmern uns aber auch um die Arbeits- und Lebensbedingungen in den Herkunftsländern«. Dabei trage nicht zuletzt die Verbesserung der Situation von Frauen in Afrika dazu bei, die Flüchtlingszahlen zu reduzieren.

Seitenhieb auf die deutsche Auoindustrie

Die Produktionsanlagen in Deutschland sind mit eigenen Blockheizkraftwerken ausgerüstet. »So erzeugen wir Kälte, Wärme und Strom in Eigenregie, denn einer muss ja voran gehen«, betont die 63-Jährige mit einem Seitenhieb auf die deutsche Autoindustrie. Innovativ zu sein und Werte zu erhalten, dazu »in vielen Welten die Ersten zu sein« – darin bestehe ein entscheidender Vorteil von Familienunternehmen gegenüber reinen Finanzinvestoren.