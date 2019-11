Wenn in diesen Tagen der Lückenschluss der A33 erfolgt, erinnern die Haller Grünen auch an den dafür erforderlichen Raubbau an der Natur. Am Mitfahrerparkplatz nahe dem Kreisel an der Alleestraße haben sie jetzt symbolisch eine junge Eiche gepflanzt. Foto: Volker Hagemann