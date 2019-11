Von Stefan Küppers

Halle (WB). Zwei Kreisverkehre auf der B68 als Abgrenzung des zentralen Innenstadtbereiches, dazwischen eine Tempo-20-Zone in Höhe des Amtsgerichts sowie eine Aufhebung der Einbahnstraße in der Graebestraße, dem Zubringer zum Marktkauf. Das sind die Empfehlungen von Stadt- und Verkehrsplanern an die Politik. Die Pläne für die Ortsdurchfahrt und auch die damit verbundenen Folgen sind auf starkes Bürgerinteresse gestoßen.

Entscheidungen sind in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Mittwochabend zwar nicht gefallen. Aber möglicherweise wurden mit den gutachterlichen Vorträgen bereits weitere wichtige Weichen für die Zukunft gesetzt. Wohl auch deshalb war der Besucherandrang zur Sitzung in der Mensa des Schulzentrums Masch außerordentlich.

Das sagt die Bürgerinitiative für den Erhalt alter Häuser Für die IG Lange Straße nahm Ilka Windisch Stellung zum geplanten Abriss des Fachwerkhauses sowie zu weiteren Entwicklungen. Noch vor einem Jahr habe der Stadtrat einstimmig seinen Willen zum Erhalt des historischen Stadtbildes bekundet, sagte Windisch. Nun aber empfehle die Verwaltung ohne Notwendigkeit ein fast 200 Jahre altes Fachwerkhaus abzureißen, um einen Kreisel zu bauen. »Das wundert uns«, so Windisch. Dass jüngst eine Besichtigung der alten Häuser an der Langen Straße möglich wurde, sei erfreulich gewesen. Leider seien Häuser teils ausgeschlachtet worden. Es fehlten sogar Heizungen. Leider sei bei der Besichtigung der Fokus der Experten auf die Schwierigkeiten und Probleme bei der Sanierung gelegt worden (»schwierig, fast unmöglich, viel zu teuer«). Warum werde der Blick nicht auf das Machbare gelegt, fragte Windisch nach »lösungsorientierten Visionen«. Dass es Lösungen gebe, sei mit dem Umbau des Kotthaus-Fachwerkhaus an der B68 bewiesen worden. »Es ist möglich, alte Fassaden mit neuer Technik zu verbinden«, so Windisch. Es gebe eine Zielgruppe, die gerade nach solchen besonderen, historischen und individuellen Objekten suche. Windisch abschließend in Richtung Politik: »Es ist möglich für alles eine Lösung zu finden: man muss es nur wollen. Nutzen Sie ihre Gestaltungsspielräume und richten Sie den Blick auf das Machbare und die Maßnahmen, die zum Erhalt unseres gemeinsamen kulturellen Erbes führen.«

Mit welchen verkehrlichen Ent- und Belastungen man es in Zukunft zu tun haben wird, stellte Sylke Schwarz vom Verkehrsplanungsbüro IVV vor. Dabei stellte sie einen so genannten Prognose-Null-Fall verschiedenen Modellen für verkehrliche Umgestaltungen im Bereich der Ortsdurchfahrt gegenüber. Daraus leitete sie schließlich das oben skizzierte Modell als Empfehlung zur Umsetzung (Tempo 20, offene Graebestraße, zwei Kreisel) ab.

Auch Schrittgeschwindigkeit auf B68 ist eine Variante

Derzeit wird laut IVV die B68 zwischen Westumgehung und Grüner Weg von 10.000 bis 16.000 Fahrzeugen am Tag befahren. Für den Prognose-Null-Fall sind unter anderem folgende Voraussetzungen von IVV als gegeben gesehen worden. Dazu gehört eine durchgebaute A33 sowie auch durchgehend Tempo 30 auf der B68 zwischen den Aufmündungen Gausekampweg und Grüner Weg. Ratsbeschlüsse gibt es für eine solche Lösung freilich bisher nicht.

Nach dem von IVV genutzten Rechenmodell, das Schwarz als anerkannten Stand der Technik bezeichnete, beschrieb sie die Auswirkungen verschiedener Modelle: mit Ampel oder mit Kreisel, mit geöffneter Graebestraße oder ohne, mit Tempo 30, Tempo 20 oder gar einer verkehrsberuhigten Zone mit Schrittgeschwindigkeit auf der B68 zwischen Wertherstraße und Martin-Luther-Straße. Im letzteren Fall würden nur noch 2800 Kfz in 24 Stunden fahren. Zum Vergleich: Heute sind dort 13200 Kfz am Tag unterwegs.

Bei Öffnung wird Graebestraße mehr als drei Mal so stark wie heute belastet

Die Modelle machten deutlich, dass es keine Wirkung ohne Nebenwirkung gibt, zum Beispiel in der Graebestraße. In dem als »Zielvorstellung« titulierten Modell müsste die künftig geöffnete Graebestraße 4800 Kfz am Tag aufnehmen. Aktuell sind laut IVV dort noch 1400 Kfz unterwegs, mithin weniger als ein Drittel.

Viel diskutiert wurde der geplante Kreisverkehr an der Wertherstraße, den Stadtplaner Roger Loh als städtebaulich »charmante Lösung« bezeichnete. Loh hatte auch bereits skizzieren lassen, wie ein Ersatzbau für das dann abzureißende Fachwerkhaus an der Aufmündung Graebestraße (Lange Str. 38) aussehen könnte. Alternativ wäre auch eine Verlagerung des Kreisel nach Norden möglich. Doch dann müsse ein altes Kreisgebäude an der Wertherstraße weichen sowie einige alte Bäume.

Die Zahlen und Modelle sollen nun in den Fraktionen diskutiert werden. Für die CDU machte Thomas Tappe aber bereits deutlich, dass es ein Problem werden könne, wenn in der Folge der Beschränkungen weniger Menschen als bisher Halle zum Einkaufen anfahren würden. Der Standort brauche aber die Kunden. Schwarz versicherte jedoch, dasss wirtschaftlich durch die vorgestellten Modelle keine Schäden für Halle zu erwarten seien.