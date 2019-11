Das Haus Deckenbrock an der Langen Straße hat eine Jahrhunderte alte Geschichte, ist aber in den vergangenen Jahren sehr herunter gekommen. Die Interessengemeinschaft Lange Straße setzt sich für den Erhalt solcher Häuser ein. Foto: Küppers

Von Stefan Küppers

Halle (WB). In der Debatte um den Erhalt alter Häuser an der Langen Straße sind in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses teilweise erhebliche Auffassungsunterschiede deutlich geworden.