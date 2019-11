Bei dem Umgang mit den alten Häusern an der Langen Straße wird von Seiten der Stadt von einem offenen Prozess gesprochen. Aber stimmt das wirklich. Foto: Küppers

Von Stefan Küppers

Es hat schon etwas Mantrahaftes, was die Bürgermeisterin und auch Vertreter von SPD und Grünen bei strittigen Themen der Stadt- und Verkehrsentwicklung immer wieder vortragen: Das alles sei ein offener Prozess, der erst am Anfang stehe und in dem überhaupt keine Entscheidungen gefallen seien. Formal ist diese Aussage ja auch nicht falsch. Doch die angeblich offenen Prozesse lohnen trotzdem einen genaueren Blick.