Von Kerstin Panhorst

Halle (WB). Mehrere hundert Besucher drängen sich gleichzeitig durch den ausgeschilderten Rundgang, manche Ateliers sind zwischenzeitlich wegen Überfüllung geschlossen. Die zehnte Kunstausstellung »Unikat« erwies sich am Wochenende wieder als absoluter Besuchermagnet. 20 heimische Gastaussteller zeigten im einzigartigen Ambiente der Lederfabrik ihre Kunstwerke und ihre Kreativität.

Unikat-Ausstellung in der Alten Lederfabrik Halle Fotostrecke

Foto: Kerstin Panhorst

Auffällig ist: Die meisten Besucher schauen nur, selten wird ein Geschäft getätigt. Das heißt aber nicht, dass sich das Ausstellen für die Künstler nicht lohnt – viele potentielle Kunden nehmen sich Flyer und Visitenkarten mit und kaufen erst später.

Wo Frauenherzen höher schlagen

Manche kommen aber auch direkt mit einem »Einkaufszettel« zur Veranstaltung. »Ich habe schon ein Bild von ihr und bin heute auf der Suche nach einem zweiten. Wenn man einmal eines dieser Werke mit der besonderen Mischung aus Farbe, Stoff und Papier hat, dann will man gar kein anderes mehr«, erzählt die Steinhagenerin Sabine Ebert, die im Atelier von Anja Wallmichrath nach einem passenden Motiv stöbert.

Im Nebenraum schlagen unterdessen manche Frauenherzen angesichts ausgefallener Schmuckstücke höher. »Ich verwende zum Beispiel mauretanische Perlen und Antwerpener Glas, dessen Rezept bis heute geheim gehalten wird«, erklärt Künstlerin Susan Barthold.

Tüftler und Erfinder stellen aus

Noch mysteriöser ist es im zweiten Stock beim Tüftler- und Erfinderduo Anja und Andreas Wunderlich. Über dem Geschehen schwebt eine geflügelte Gallionsfigur während sich unten die »Weltenmaschine« dreht. »Damit können wir über den Rand des Universums schauen und Echtzeitbilder empfangen«, erläutert der »Obermeister des Amts für Ätherangelegenheiten« Andreas Wunderlich. Mit seiner Maschine, die laut Künstler doppelte Lichtgeschwindigkeit erzeugen kann, und seinen herrlich versponnenen Ausführungen entführt er die Besucher in die Welt des Steampunk, in der Retro-Look auf futuristisch anmutende Maschinismen trifft.

Echte Handarbeit zeigen dort dieses Mal gleich drei Drechsler. Im Hof lässt Philipp Surmann aus Langenberg die Funken fliegen und zeigt sein Können an der Drechselmaschine. Im Inneren der Lederfabrik präsentiert Henning Ruff aus Bielefeld seine Zauberstäbe und Mathias Kirchhoff Schüsseln und Schalen. »Es gibt keine andere Art der Holzverarbeitung, die so einen direkten Umgang mit dem Material erlaubt, das Drechseln geschieht komplett von Hand und ist für mich selbst ein ästhetischer Prozess«, erzählt der gebürtige Haller, der jetzt in Münster lebt.

Neben ihm hat Michael Mehlhorn seine Mondschiffe aufgebaut, die eine mathematische Darstellung der Sehnsucht verkörpern: »Als junger Mann war ich in Afrika und habe die Mondsichel gesehen, die bildet jetzt den Rumpf des Schiffes, das Schiff an sich verkörpert für mich Sehnsucht und die Segel sind aus Glas, das an Da Vincis Goldenen Schnitt angelehnt aus mathematischen Parabeln und Hyperbeln besteht«.