Von Annemarie Bluhm-Weinhold

Borgholzhausen (WB). Das gab’s nur viermal, das kommt nie wieder. Es war am Samstag unwiderruflich der letzte Autobahnlauf. 1200 hatten sich angemeldet, 1050 Läuferinnen und Läufer kamen ins Ziel: 661 über zehn, 389 über fünf Kilometer. Bevor am Mittag das Bürgerfest begann, waren am Samstagvormittag die Läufer unterwegs.