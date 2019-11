Von Margit Brand und Annemarie Bluhm-Weinhold

Freigabe des letzten A33-Stückes Fotostrecke

Foto: Carsten Borgmeier/Annemarie Bluhm-Weinhold/Margit Brand

Kurz nachdem die Ehrengäste das schwarz-rot-goldene Band symbolisch unter dem schützenden Dach des Zeltes durchtrennt haben, führt Polizist Michael Waldhecker den von Straßen NRW zusammengestellten Konvoi an. Endlich freie Fahrt.

Borgholzhausens Bürgermeister Dirk Speckmann fasst zusammen, was viele Haller und Piumer an diesem Tag denken: »Wir waren die Lückenbüßer. 18 Jahre am Ende einer Autobahn – da ist bei uns ein ganzer Ortsteil zugrunde gegangen«, spielte er auf die Dauerstaus an der Kreuzung in Borgholzhausen-Bahnhof an. »Eine solche Planung muss schneller gehen«, räumte NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst an.

Aber auch der genoss den Anlass. Wüst griff zum Smartphone und filmte vom Podium aus die zufriedenen Gesichter vor ihm: »Das brauche ich für finstere Stunden, wenn die Bürgerinitiativen gegen Straßenbau kommen. Dann werde ich mich gern an jeden von Ihnen erinnern.«

Nach den offiziellen Worten kaperte Sven-Georg Adenauer das Mikro: »Wir sind im Protokoll nicht vorgesehen, aber das ist uns egal«, sagte Sven-Georg Adenauer als erster in der Reihe der beteiligten Verwaltungschefs. »Dies ist einer meiner schönsten Tage als Landrat«, rief er merklich gelöst den 2000 Gästen de Eröffnungsfeier zu und dankte allen, die sich für den Bau eingesetzt haben. »Wir haben das Thema durchlitten und durchlebt«, blickte danach Halles Bürgermeisterin Anne Rodenbrock-Wesselmann kurz zurück. Und nach vorn: »Wir sind gespannt, wie sich das jetzt anfühlen wird.«

Dass die Autobahn durchaus ambivalente Gefühle auslöst, daran erinnerte Pastor Christan Eckey. »Die Straße verbindet und trennt, ent- und belastet«, sagte er, bevor er gemeinsam mit seinem katholischen Kollegen, Dechant Josef Dieste, einen Segen sprach. »Der gilt den Menschen, die hier sicher und rücksichtsvoll unterwegs sein mögen, nicht der Straße.«

Jahrzehntelang hat Herbert Sommer als IHK-Präsident für die A33 gekämpft. »Da kommt man in die Jahre. Aber jetzt stelle ich fest, dass ich schneller gealtert bin als die Straße«, scherzt er.