Von Anna Lisa Tibaudo

Halle (WB). Viele Eltern macht der ausgeprägte Medienkonsum ihrer Kinder ratlos – dazu gehören mittlerweile schon die Sechs- bis Zehnjährigen. Wie ein einvernehmlicher Umgang mit den Medien zu finden ist, darüber referierte in diesen Tagen Medientrainerin Ranka Bijelic auf Einladung aller Haller Grundschulen in der Lindenschule.

Noch vor zwei Jahren hätte sich Schulrektor Maik Evers nicht vorstellen können, dass das Thema Medienkonsum an seiner Schule relevant sein könnte. »Reden wir bei dem Thema darüber, was Kinder im Fernsehen gucken wollen?« fragte er sich bis dato. Doch spätestens als vergangenes Jahr die erste WhattsApp-Gruppe an seiner Schule gegründet wurde, fiel ihm auf, dass die letzten Kommentare um Mitternacht herum geschrieben wurden und die ersten Beleidigungen bald nach der Gesprächseröffnung kamen.

»Ich bin mittlerweile ein bisschen geläutert«, sagte er bei der Begrüßung der rund 50 Zuhörer, zumeist Eltern, die er nach seinen Beobachtungen deswegen kontaktierte. Bis dahin war Evers wie viele Eltern der Meinung, dass die jungen Schüler ihr Handy nur im Notfall nutzten.

Anhand einer Befragung der 208 Lindenschüler ließ Evers prüfen, inwieweit das Bild übereinstimmt, das Lehrkräfte von der Lebenswirklichkeit ihrer Schüler haben. Dabei stellte unter anderem sich unter heraus, dass 25 Prozent der Erst- und Zweitklässler und 60 Prozent der Dritt- und Viertklässler ein eigenes Handy besitzen. »Daran sieht man, dass das ein Thema für uns ist«, betont Evers. Desweiteren ergab die Umfrage, dass das Fernehen zwar noch an erster Stelle steht, aber dicht dahinter Smartphone und Tablets folgen. »Damit kommt automatisch auch der Zugang zum Internet«, gibt Evers zu bedenken.

Eltern wissen häufig nicht, wieviel sie von ihren Kindern mitbekommen

So kam die Idee, die Medientrainerin und Diplom-Pädagogin Ranka Bijelic von der Initiative Eltern und Medien einzuladen. Denn Eltern wissen häufig nicht, wieviel sie von ihren Kindern mitbekommen oder ob sie nicht doch in ganz anderen Lebenswirklichkeiten stecken. »Wie gehen Eltern mit der Mediennutzung ihrer Kinder um?«, fragt Bijelic anschließend in die Runde. In ihrem fast zweistündigen Vortrag hielt sie neben dem bewussten Internetumgang mit all seiner Problematik auch einen kleinen Abriss über Medien im Wandel der Zeit.

Wurde das Bücherlesen des Bürgertums Anfang des 19. Jahrhunderts von vielen Nichtkundigen noch misstrauisch beäugt und als krankmachend abgestempelt, meldeten sich spätestens im Zeitalter der Telekommunikation und des Fernsehens wieder Bedenken: Wieviel und wovon? Qualität statt Quantität, hieß es von vielen Seiten. Der Umgang mit den technischen Entwicklungen ging oft mit ihrer Wahrnehmung als etwas Bedrohlichem einher.

Erholungsphasen sollten eingehalten werden

Und heute im Zeitalter der Digitalisierung? »Digitale Zeit ist begleitete Zeit im Grundschulalter«, meint Bijelic. Damit sich Kinder von Anfang an Regeln bei Mediennutzung gewöhnen, sei es wichtig, dass Eltern sie an die Hand nehmen. Wichtig sei, gemeinsame Regeln aufzustellen. Erholungsphasen sollten eingehalten werden, um Überforderung vorzubeugen. Kontrollen sollten altersgemäß sein. Nicht päpstlicher sein als der Papst. Nicht in Panik geraten, wenn etwas schief läuft, Fehler dürfen erlaubt sein. Vertrauen aufbauen und Hilfe anbieten. Daran denken, dass Eltern in ihrem Verhalten, auch was der Umgang mit PC und Smartphone anbelangt, Vorbilder sind.

Da Kinder noch Leseanfänger sind und deshalb lieber klicken statt zu lesen, besteht die Gefahr, dass sie auf Seiten landen, die sie überfordern oder ängstigen. Deswegen sei es besser, sie an kindgerechte Portale zu gewöhnen. Beispielsweise www.blinde-kuh.de oder www.fragfinn.de oder www.helles-koepfchen.de.

Dort werden sie altersentsprechend informiert. Eine Schutzmaßnahme sieht vor, dass die Kinder auch auf das Verlassen des Portals hingewiesen werden. »Es wird nie einen 100 prozentigen Schutz im Internet geben«, betont Bijelic.

Medienkonsum: Höchstens 30 Minuten für unter Sechsjährige empfohlen

Was den Medienkonsum betrifft, empfiehlt die Medientrainerin für unter Sechsjährige höchstens 30 Minuten, bis Neunjährige 60 Minuten im Internet. Als Ratgeber zum verantwortungsvollen Umgang mit dem Internet empfiehlt Bijelic für Eltern und Pädagogen die Plattform www.internet-abc.de.