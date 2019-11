Von Stefan Küppers

Halle (WB). Die Grundschule Gartnisch soll entgegen der bisherigen Absichten in einem Rutsch komplett neu gebaut werden. Darauf hat sich die SPD-Fraktion während ihrer Haushaltsklausur verabredet und will einen entsprechenden Antrag auch in die Sitzung des Schulausschusses am heutigen Donnerstag (17.15 Uhr in der Mensa des Schulzentrums Masch) einbringen.

Wie Renate Bölling bei der traditionellen Haushalts-Pressekonferenz der Sozialdemokraten erläuterte, sieht sich die SPD auch durch die veränderte Situation bei der in Gartnisch benachbarten Mosaikschule zum geänderten Baukonzept für die Grundschule veranlasst. Denn die Förderschule freut sich über erheblichen Zuwachs und ist auch wegen Ganztagsangeboten und der notwendigen Mittagsversorgung in Raumnot geraten.

Die bisherigen Grundschulräume inklusive des erst vor wenigen Jahren neu gebauten Lehrerzimmertrakts bieten sich für eine Erweiterung der Mosaikschule an. Da die Mosaikschule möglichst schnell an die Grundschulräume kommen soll (einstweilen könnten der Förderschule Container-Lösungen helfen), hält es die SPD für nicht mehr geboten bei dem Grundschulneubau weiterhin in einzelnen Abschnitten und in Modulbauweise vorzugehen.

Hoffnung der SPD: Baukosten könnten geringer ausfallen

Zuletzt hatte laut Renate Bölling das Projektsteuerungsbüro AGN für den abschnittsweisen Neubau der Grundschule Gesamtkosten von rund 11 Millionen Euro errechnet. Wenn nun in einem Rutsch gebaut werde, könnten die Baukosten geringer ausfallen, vermuten die Sozialdemokraten. Ratsherr Jörg Witteborg fügte als Argument hinzu, dass Lehrer und Eltern der Grundschule Gartnisch ein integriertes Konzept für Ganztagsangebote und Unterricht entwickelt hätten. Diesem Konzept komme man mit dem Bau in einem Abschnitt sehr viel näher. Die Verwaltung wird aufgefordert für den Bau in einem Rutsch einen neuen Finanzplan aufzustellen.

Weitere Akzente will die SPD im Etat dadurch setzen, dass im Sportbereich nicht nur in die Anlagen an der Masch investiert wird, sondern auch Sportangebote in den Ortsteilen im Blick bleiben. Beispielhaft wurden ein Antrag der Tennisabteilung der TSG Kölkebeck-Bokel und ein Kleinspielfeld in Künsebeck genannt.

Bereich Bahnhof und Radstation zu vernetzter Mobilstation entwickeln

Für mehr Klimaschutz will die SPD ein zusätzliches Förderprogramm im Haushalt für die verstärkte Förderung von begrünten Dächern auch für private Immobilien auflegen. Außerdem will Fraktionschef Wolfgang Bölling Haushaltsschwerpunkte im Bereich Mobilität und Förderung des ÖPNV gesetzt sehen. So unterstütze die SPD die Einrichtung einer weiteren Personalstelle in der Radstation. Darüber hinaus sollen der Bereich Bahnhof und Radstation zu einer vernetzten Mobilstation mit weiteren Elektromobilitätsangeboten sowie Car-Sharing entwickelt werden.

Für ein kostenloses Schülerticket, das dieser Zielgruppe freie Fahrt mit dem ÖPNV mindestens im Kreis Gütersloh und Bielefeld ermöglichen soll, will die SPD 50.000 Euro zusätzlich im Haushalt eingestellt sehen. Weiterhin soll laut SPD die Anfahrt zu städtischen Kulturveranstaltungen mit dem ÖPNV kostenlos werden.

Dringenden Handlungsbedarf sieht Kulturausschuss-Vorsitzender Frank Marquardt wegen der mangelhafter Unterbringung des städtischen Archivs. Die historischen Unterlagen seien wechselnd Wärme und Kälte ausgesetzt, was diese schädige. Auch sei bei einem Brand laut Feuerwehr vermutlich nichts zu retten. Aus diesem Grund sollen im Haushalt 20.000 Euro für ein Handlungskonzept und einen Planer angesetzt werden. Einer eventuellen interkommunalen Lösung will man sich nicht verschließen, so Bölling.

Der Bau eines neuen Jugendzentrum an der Ecke Alleestraße/Wasserwerkstraße soll laut SPD im Jahr 2020 starten. Das Projekt sei durchfinanziert und sehr nötig, sagte Claudia Lantzke. 2021 soll das Jugendzentrum fertig sein.