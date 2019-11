Halle (WB/SKü). Das Sportpark-Hotel in Halle bekommt einen neuen Direktor. Bereits vom 1. Dezember an wird das Vier-Sterne-Haus mit 106 Betten von Torsten Carll geführt werden. Zuletzt war der 49-jährige gebürtige Dortmunder als Direktor in Vier-Sterne-Hotels der Dormero-Gruppe in Düsseldorf, Dresden und Bonn tätig.