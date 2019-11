Halle (WB/cbr). Zweimal hat Tennisspieler Tommy Haas (41) in seiner Karriere das Rasenturnier in Halle gewonnen. Nun kehrt die langjährige deutsche Nummer eins zurück nach Ostwestfalen. Der Hamburger tritt im Vorfeld des 28. Rasentennisturniers, den Grass Court Open, zu einem Showmatch an.

Vom 13. bis 21. Juni 2020 läuft Deutschlands publikumsgrößtes ATP-500erRasenevent in Halle. Bevor die Profis der ATP-Tour die Titel-Nachfolge des zehnfachen Titelträgers Roger Federer klären, eröffnen am Sonntag, 14. Juni 2020, um 16 Uhr – traditionell vor dem Hauptfeldstart – ehemalige Stars und Legenden bei der »Champions Trophy« die Aktivitäten auf dem Centre Court.

Zweites »Comeback« für den Sieger 2009 und 2012

Tommy Haas, Hauptturniersieger der Jahre 2009 und 2012, zählt bei der lustigen Turniereröffnung ebenso zur Top-Besetzung wie der ehemalige Weltranglisten-Erste Thomas Muster, Mansour Bahrami und Younes El Aynaoui. Letzterer tritt an der Seite von Haas gegen Muster und Bahrami zum sportlich-unterhaltsamen Show-Spektakel an.

Für Tommy Haas ist nach Beendigung seiner aktiven Karriere das zweite »Comeback« in Ostwestfalen . »Ich freue mich sehr auf die Rückkehr nach Halle«, so der 41-Jährige, der mittlerweile als Turnierdirektor beim Masters-Event in Indian Wells tätig ist. »Dieser Ort ist nach wie vor sehr speziell und ich habe wundervolle Erinnerungen an meine beiden Turniersiege hier.« Mit 15 Turnier-Teilnahmen gehörte Haas zu den Dauerbrennern in Halle und wurde dafür 2017 von Turnierdirektor Ralf Weber mit einem »Excellence Award« ausgezeichnet.

Weber über Haas: Er hat das Turnier geprägt

»Tommy Haas hat unser Turnier geprägt und zählt hier auch heute noch zu den großen Sympathieträgern«, sagt Turnierchef Weber über seinen »Kollegen«. Bei der »Champions Trophy« im vergangenen Jahr triumphierte Haas mit Fed Cup-Spielerin Julia Görges beim 5:7, 6:3, 10:7-Erfolg über die Kombination Laura Siegemund/Michael Stich. Im kommenden Jahr spielt der ehemalige Weltranglisten-Zweite Haas mit dem sympathischen Marokkaner Younes El Aynaoui, der in seiner Karriere fünf ATP-Turniere gewann und bis auf Platz 14 der Weltrangliste vorrückte. Sein letzter Auftritt bei der »Champions Trophy« datiert aus 2018, als er an der Seite von Nicolas Kiefer gegen Mansour Bahrami und Henri Leconte mit 3:6, 6:2, 10:12 verlor.

Muster ist kein Freund des Rasens, freut sich aber dennoch

Ebenfalls dabei ist Thomas Muster, der österreichische French Open-Sieger des Jahres 1995. Muster, der 1996 die Nummer eins der Welt war und als einer der besten Sandplatzspieler aller Zeiten gilt, bestritt 2017 beim Silberjubiläum des Haller ATP 500er-Rasenevents erfolgreich an der Seite von Angelique Kerber das Mixed-Doppel gegen Barbara Schett und Michael Stich. Im vorherigen Jahr gewann er mit Florian Mayer gegen die Kombination Goran Ivanisevic/Mansour Bahrami mit 4:6, 6:2, 12:10.

»Man sagt mir ja keine besondere Freundschaft mit dem grünen Rasen nach, aber auf die Showmatches hier freue ich mich immer extrem«, so der Gewinner von 44 Einzeltiteln auf der weltweiten ATP Tour, der ergänzt, dass ihm »glücklicherweise immer in Halle echte Rasenspezialisten zur Seite gestellt werden.«

Zehntes Match für »Magier« Mansour Bahrami (63)

Einer dieser »Rasenexperten« an Musters Seite ist bei der »Champions Trophy 2020« Mansour Bahrami, der sein nunmehr zehntes Showmatch in Halle bestreiten wird. Der 63-Jährige »Tennis-Magier« sorgt weltweit bei Show-Events mit seinen Tricks sowie Finessen für Begeisterungsstürme der Zuschauer und bietet dabei einen besonderen Entertainment-Faktor. »Solange ich mich noch bewegen kann und die Leute mich sehen wollen, komme ich gerne immer wieder hierher«, sagt Bahrami.

