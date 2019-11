Dicht an dicht steht der Verkehr auf der B68 am Autohaus. Bleibt solche Belastung trotz Autobahn möglicherweise bestehen? Foto: Margit Brand

Bernhard Riepe, Leiter Verkehrslenkung beim Straßenverkehrsamt des Kreises, hat in den Tagen vor der Autobahneröffnung in der Haller Ortsdurchfahrt den Verkehr zählen lassen. Am 11./12. Dezember sowie am 18./19. Dezember sowie erneut Ende Januar wird noch einmal neu gezählt, um Veränderungen der Verkehrsmengen durch den A33-Lückenschluss nachvollziehen zu können.

An drei Stellen im Zuge der Ortsdurchfahrt hat die Behörde am Mittwoch und Donnerstag vergangener Woche über jeweils 24 Stunden mit Apparaten die Fahrzeugbewegungen und auch Geschwindigkeiten aufzeichnen lassen. Während das gefahrene Tempo laut Riepe unauffällig war (durchschnittlich 35 km/h am Amtsgericht, 40 km/h beim Autohaus Nagel und 48 km/h in der Nähe Oldendorfer Straße bei Witte) sind die gezählten Verkehrsmengen aufschlussreich.

In 24 Stunden sind in der Nähe Oldendorfer Straße 9028 Pkw, Lkw und Lastzüge gezählt worden. Im weiteren Fortgang am Amtsgericht waren es schon 11860 Kfz und der mit Abstand höchste Wert mit 15748 Kfz wurden beim Autohaus Orth & Nagel gezählt.

Bürgerinitiative zweifelt

Diese Zahlen weichen von den Analysezahlen ab, die das Verkehrsbüro IVV vergangene Woche vorgestellt hat. Hier wurden 11300 Kfz (Oldendorfer Straße) und 13.200 Kfz (Amtsgericht) sowie 14.900 (Orth & Nagel) als durchschnittlicher täglicher Verkehr (DTV) genannt. Die IVV-Zahlen beziehen auch schwachlastige Wochenenden und Ferienzeiten mit ein, während das Straßenverkehrsamt nur auf besonders aussagekräftige, weil hoch belastete Werktage blickt.

Die jüngsten Zählungen des Kreises beschreiben dabei einen Verkehrszustand, der noch eine Führung des A33-Verkehrs bis zur Auf- und Abfahrt Alleestraße beziehungsweise Westumgehung beschreibt, mithin schon um den Ortskern herum. Riepe ist skeptisch, dass sich die derzeitigen Verkehre auf der B68 tatsächlich noch halbieren lassen.

Massive Zweifel an den Annahmen von IVV für die Entlastungswirkung auf der B68 hegt Helmut Rose von der Bürgerinitiative Alleestraße. Dass beim Autohaus Nagel knapp 16.000 Kfz gezählt werden, obwohl der überörtliche Verkehr über die A33 an Halle bereits vorbei fuhr, stelle jedenfalls keine echte Entlastung da, meint Rose. Entsprechend fragwürdig seien bei diesen Verkehrsmengen die Pläne für Tempo-30- und Tempo-20-Zonen. Rose hat weiteres Zahlenmaterial von IVV angefordert, um nachvollziehen zu können, wohin Verkehre von der B68 verdrängt werden. Rose: »Die Überprüfung ist notwendig«.

Kommentar von Stefan Küppers

Wie gut, dass das Straßenverkehrsamt jetzt echte Zählungen und nicht nur Prognosen für die B68- Verkehrsbelastung angeht. Das ist auch bitter nötig. Denn leider gewinnt man den Eindruck, dass im Rathaus, gepuscht von der rot-grünen Ratsmehrheit, Pläne für Tempo-30- und gar Tempo-20-Zonen in der Ortsdurchfahrt voran getrieben werden, die der angemessenen Abwicklung weiterhin großer Verkehrsmengen nicht gerecht werden. Da Halle aber keine Zentrums-Umfahrung wie Dissen hat, gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Verdrängte Verkehre landen in Wohngebieten oder sie bleiben Halle gleich ganz fern, was vor allem Geschäftsleute träfe. Halle braucht endlich eine seriöse Debatte über die Folgen ungebremster Tempo-30-Politik.