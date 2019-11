Halle (SKü). Gegenüber vom Rathaus, dort wo über Jahrzehnte Gerry Weber Mode zu kaufen war, wird von Freitag, 6. Dezember, an Elektrotechnik verkauft. Elektromeister Christian Ottensmeier und seine Frau Stephanie wollen den 140 Jahre alten Familienbetrieb, der bislang etwas versteckt und schwer anfahrbar an der Langen Straße gegenüber vom Amtsgericht liegt, nun an zwei Standorten komplett neu aufstellen.

Dazu ist einmal das 220 Quadratmeter große Ladenlokal an der Bahnhofstraße von den Eigentümern Elke und Ralf Diekhorst angemietet worden. Zum zweiten kündigt Christian Ottensmeier die Verlegung seiner Werkstatt an den Langen Brink an, wo 300 Quadratmeter im Höpfner-Komplex angemietet werden. Das sei als Wachstumssignal zu verstehen, meint der Elektromeister, der sechs Mitarbeiter beschäftigt. Das Haus an der Langen Straße mit 300 Quadratmetern Wohn- und Geschäftsräumen soll verkauft werden.

Im neuen Ladengeschäft will der Miele-Partner neben weißer Ware auch einen Schwerpunkt auf Elektro- und Gebäudetechnik (Smart-Home) legen.