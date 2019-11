Von Malte Krammenschneider

»Wir hatten per Zeitung und Social-Media einen Aufruf gestartet und es sind zehn Bewerbungen eingegangen. Enya wurde schließlich gezogen und ist nun in diesem Jahr unser Engelchen«, erklärt Maria Carotta von der Haller Interessen- und Werbegemeinschaft (HIW), die sich von der Resonanz der Aktion begeistert zeigt, denn es sind wieder zahlreiche, attraktive Geschenke gespendet worden, die für jeden Geschmack etwas bieten. Vom Fußball über Playmobil und Lego bis hin zu einer Vielzahl von technischen Geräten reicht die Spanne an möglichen Gewinnen.

3500 Wunschzettel an Kitas und Schulen verteilt

Wie Mitorganisator Volker Kaiser berichtet seien in diesem Jahr mit 3500 Wunschzetteln sogar 1000 mehr als im Vorjahr in den Kitas und Schulen verteilt worden, auf dem der Nachwuchs jeweils einen der insgesamt 24 Preise ankreuzen darf. »An den ersten beiden Tagen des Nikolausmarktes wird es noch weitere Zettel zum ausfüllen geben«, erklärt Kaiser, der sich auch für die Unterstützung von Marktkauf-Betreiber Oliver Speicher freut. Dieser engagiert sich gerne und outet sich als Fan des Haller Nikolausmarktes. »Eine tolle Veranstaltung. Wenn man in Halle wohnt, gehört ein Besuch einfach dazu«, sagt Speicher.

Wie Frank Hofen vom Förderverein der Stadt erklärt wir in den kommenden Tagen bereits die Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt installiert, die Dekoration der Tannenbäume ist für den 27. November geplant und das große Schaufenster in der Bahnhofstraße 7 (ehemaliges Lottogeschäft) wird von Schneider Massivbau, Hollys Best und Frommberger geschmückt.

Besuch aus der lettischen Partnerstadt Valmiera angekündigt

Außerdem hat sich bereits Besuch aus der lettischen Partnerstadt Valmiera angekündigt und mit Rainer Peters (Volksbank) Michael Keppel (KK), Hartwig Mathmann (Kreissparkasse) und Johannes Wiese (TWO) werden Vertreter der Sponsoren bei der offiziellen Markteröffnung am 29. November um 16.30 Uhr an der Johanniskirche zugegen sein.

Ab kommenden Montag sollen laut Volker Kaiser dann die ersten der insgesamt 55 bis 60 Stände aufgebaut werden, sodass eine zauberhafte Buden-Welt im Haller Herzen entsteht, die sich Jahr für Jahr großer Beliebtheit erfreut. Für dieses Jahr sind jedenfalls sämtliche Vorkehrungen getroffen worden. Zwei der Nikolausmarkt-Stände werden übrigens in der Innenstadt bleiben und vor dem Kunst- und Kulturhaus Brune aufgestellt.

Dort sollen sie an drei Wochenende bis zum 21. Dezember für eine gemütliche Atmosphäre sorgen, während ein Auftritt stattfindet. Am 8. Dezember gibt es ab 16 Uhr Klaviermusik mit Harald Lexis, am 13. Dezember ab 17 Uhr Tiermärchen mit Ulrike Sprick und am 15. Dezember ab 16 Uhr noch einmal Klaviermusik mit Harald Lexis.