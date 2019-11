Von Sara Mattana

Halle (WB). Nach seinem umstritnen Auftritt im ZDF-Fernsehgarten hagelte es für den Comedian Luke Mockridge Kritik. Seinem Erfolg scheint dieser Zwischenfall jedoch keinen Abbruch getan zu haben. Zweimal stand er am Wochenende im Gerry-Weber-Stadtion in Halle auf dem Programm – und beide Shows am Samstag und Sonntag waren ausverkauft.