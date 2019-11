Von Malte Krammenschneider

Darunter auch Beschäftigte aus der Tochterfirma HSD sowie einige Ruheständler, die immer noch eng mit ihrem ehemaligen Arbeitgeber verbunden sind. Allesamt lauschten sie zunächst den Worten von Christian Brinkkötter, der davon berichtete, dass der Einzelhandel aktuell etwa 20 Prozent am Umsatz des Unternehmens ausmache. Im vergangenen Jahr hätte der Bereich mit einem Plus von zehn Prozent überdurchschnittlich zum Wachstum beigetragen. 2019 fällt der Zuwachs nicht ganz so stark aus, doch die guten Entwicklungen des Großhandels (+ 2,5 Prozent Umsatz) seien umso erfreulicher. Insbesondere die Bereiche der »Speed Lock«, Sportböden und Schlepper hätten sich laut Christian Brinkkötter hierbei hervorgetan.

Jahresumsatz von 60 Millionen Euro angepeilt

Im Bereich »Megawood« ist das Wachsen laut Brinkkötter hingegen deutlich schwieriger, was das Unternehmen jedoch nicht daran hindere, 2019 an den Standorten in Halle und Lage einen Gesamtumsatz von rund 55 Millionen Euro zu erwirtschaften. »Das ist nur möglich durch die unermüdliche Arbeit von euch allen«, lobte Brinkkötter die Mitarbeiter. Er peilt einen Jahresumsatz von 60 Millionen Euro an.

Erweiterungs- und Umgliederungspläne diskutiert

»Steigender Umsatz bedeutet letztendlich mehr Ware im Lager«, so Brinkkötter. Deshalb werden Erweiterungs- und Umgliederungspläne diskutiert. »Dafür haben wir angrenzende Grundstücke gewinnen können, die wir in die Mittel- bis Langfristplanung einbeziehen können«, sagte er weiter. Vorrangiges Ziel sei es jedoch, die vorhandenen Flächen so gut es geht auszunutzen, denn das Wachstum sei in den vergangenen 40 Jahren beachtlich gewesen. In Halle konnte beispielsweise die Grundstücksgröße von anfänglich 20.000 Quadratmeter auf 120.000 und die Lagerhallenfläche von 6.500 auf über 35.000 Quadratmeter gesteigert werden. Zudem hat sich der Umsatz nahezu verachtfacht.

Hochzufrieden mit der Entwicklung des Unternehmens ehrte Christian Brinkkötter anschließend verdiente langjährige Mitarbeiter und begrüßte die neuen Auszubilden. Danach kündigte Senior-Chef Dieter Brinkkötter mit der Travestie-Künstlerin Lizzy aus Hamburg einen Höhepunkt des Abends an.