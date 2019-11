Von Malte Krammenschneider

Halle (WB). Im September 2020 ist Kommunalwahl. Auch für die UWG wird es also langsam Zeit, das eigene Profil zu schärfen und sich mit bestimmten Haltungen zu profilieren.

Die Unabhängige Wählergemeinschaft Halle möchte dies mit demonstrativer Bürgernähe tun und hat bei einem Pressegespräch zum Haushaltsplanentwurf 2020 angekündigt, diesen nur im Rat mit absegnen zu wollen, wenn ihrem Antrag zur Reduzierung der Hebesätze für die Grundsteuer zugestimmt wird. »Wir haben eine komfortable Haushaltslage, mit dem wir uns beschäftigen können. Aus diesem Grund wollen wir einen Antrag einreichen, der den Zweck hat, die Grundsteuer zu senken. Wir sind der Meinung, dass wir dem Bürger etwas zurückgeben sollten«, erklärt UWG-Fraktionssprecher Karl-Heinz Wöstmann, laut dem es der einzige Weg ist, um die Bürger spürbar zu entlasten.

Senkung der Grundsteuer A von 217 auf 192 Prozentpunkte vorgeschlagen

So schlägt die UWG die Senkung der Grundsteuer A (landwirtschaftliche Flächen) von derzeit 217 auf den vormaligen Hebesatz von 192 Prozentpunkte wie vor. Eine für den Gesamthaushalt noch gravierendere Wirkung hätte die Senkung der Grundsteuer B (für bebaute Grundstücke), die nach dem Willen der UWG von derzeit 429 auf den Hebesatz von 381 Prozentpunkten aus dem Jahr 2017 gesenkt werden sollte. »Davon profitieren alle Bürgerinnen und Bürger in Halle. Die Grundstückseigentümer wie auch die Mieterinnen und Mieter«,sagt Wöstmann. Gewerbefreundliche Politik sorge zwar für hohe Steuereinnahmen, doch bringt sie laut UWG eben auch Dreck, Lärm und den Verlust von Naherholungsgebieten, weshalb eine Entlastung bei den Grundsteuern »nur gerecht« sei.

Ein weiterer Punkt, der der UWG am Herzen liegt, ist das Vorziehen der Maßnahmen aus dem ISEK-Konzept zur Verbesserung der Wege in der Innenstadt,damit Menschen mit Einschränkungen die Straßen zwischen Rathaus, Eisdiele und den Einzelhandelsgeschäften problemlos erreichen können. »Mit dem Kopfsteinpflaster haben wir dort aktuell einen Holperdamm, der es besonders älteren Menschen beschwerlich macht«, sagt Karin Kozlowski, die hofft, dass der entsprechende UWG-Antrag umgesetzt wird.

Unterstützung beim Engagement für die Bokeler Kita erwartet

Ebenso erwarten die Unabhängigen Unterstützung bei ihrem Engagement für die Bokeler Kita, die energetisch saniert werden soll. Insbesondere das Austauschen der Fenster sei kurzfristig notwendig, da sie undicht seien und es an kalten, windigen Tagen Zugluft gebe.

Die geplanten Investitionen der Stad heißt die UWG zum großen Teil gut. So ist man laut Anja Pohlmann dafür, den Neubau des Jugendzentrums »so schnell es geht« zu realisieren, die Unabhängigen befürworten den Neubau einer Kläranlage und unterstützen den Breitbandausbau. Zusätzlich haben sich laut UWG durch die erhöhten Anmeldezahlen der Mosaikschule für Förderschüler »neue Chancen« bei der Umgestaltung der benachbarten Grundschule Gartnisch ergeben. Wichtig ist der UWG allerdings, dass das historische Gebäude, in dem sich aktuell die OGS befindet, in jedem Fall erhalten bleibt. Wie Wöstmann darüber hinaus verkündet, ist die UWG bei der Umgestaltung der Verkehrsadern Alleestraße und Lange Straße für eine »aktive Beteiligung« der Bürgerinitiativen zur Prüfung des »Machbaren«.