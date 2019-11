Von Volker Hagemann

So wie Kramer legen zahlreiche weitere »Storckianer« ihren Arbeitsweg mit dem Fahrrad zurück. Das ist sportlich, gesund, spart Kraftstoff und schont die Umwelt. Klar, dass das Unternehmen an der Aktion »Mit dem Rad zur Arbeit« teilnahm. Daran beteiligten sich dieses Jahr 604 Beschäftigte aus dem ganzen Kreis Gütersloh – allein 47 von Storck.

Schon seit mehr als 15 Jahren rufen die AOK und der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) gemeinsam dazu auf, den Arbeitsweg mit dem Fahrrad anzutreten. »Ziel war jetzt, im Zeitraum zwischen dem 1. Mai und dem 31. August an mindestens 20 Tagen allein oder in der Gruppe mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren und dafür das Auto stehen zu lassen«, erklärt AOK-Serviceregionsleiter Matthias Wehmhöner. Laut Max Guse, Leiter der Storck-Sozialabteilung, ist die Teilnehmerzahl bei Storck in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. »Das ist erfreulich, und auch uns ist es ja ein wichtiges Anliegen, die Gesundheit unserer Beschäftigten zu fördern – denn gesunde Mitarbeiter sind die Basis für erfolgreiche Arbeit«, betont Guse.

Kreis Gütersloh radelte unterm Strich 290.524 Kilometer zur Arbeit

Matthias Wehmhöner hat weitere eindrucksvolle Zahlen parat: »Im Aktionszeitraum sind die 47 Storck-Mitarbeiter unterm Strich 22.600 Kilometer Arbeitsweg geradelt – damit bilden sie diesmal die drittstärkste Gruppe der Aktion.« Überhaupt sei der Kreis Gütersloh vorbildlich: »Von den sieben Kreisen in ganz Ostwestfalen-Lippe, die sich beteiligt haben, sind wir dieses Jahr mit 604 radelnden Arbeitnehmern und 290.524 Kilometern der teilnehmerstärkste«, berichtet Wehmhöner. Im Aktionszeitraum seien im Bereich der AOK Nordwest mehr als 500.000 Kilometer per Drahtesel zurückgelegt worden. Im Vergleich zu sonst gefahrenen Auto-Kilometern seien so 78 Tonnen CO 2 eingespart worden, rechnet er vor. Auch wenn darüber hinaus tagtäglich wohl noch viel mehr Beschäftigte im Kreis regelmäßig – oft ganzjährig – mit dem Fahrrad zu ihrer Arbeitsstelle führen.

Der Name ist Programm: »Da geht noch was«

»Aber diese Aktion spornt zusätzlich an«, findet auch Christopher Kramer. Ihn und die 46 weiteren Storck-Radler belohnte die AOK jetzt in einer Feierstunde mit attraktiven Preisen, darunter Saunatücher, Fahrradtaschen und Fahrrad-Faltschlösser. Zudem gab es Teampreise: Drei Gruppen erhalten jeweils VIP-Karten für Bundesliga-Heimspiele des TBV Lemgo. Bei einem dieser Teams gibt schon der Name die Richtung für den nächsten Aktionszeitraum vor: »Da geht noch was«...