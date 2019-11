Von Klaudia Genuit-Thiessen

Diese Kunstausstellung gibt Impulse für politische Diskussionen: In 35 Arbeiten setzt sich Katrin Boidol mit dem Lückenschluss der A 33 zwischen Steinhagen und Borgholzhausen auseinander. Die Bilder sind von Freitag, 29. November, um 19 Uhr an in der Städtischen Galerie Alte Lederfabrik zu sehen. Dokumentarische Fotografien und teilweise großformatige Bilder in einer Aquarell-/Acryl-Mixtechnik, aber auch in Öl. Zumeist kraftvolle, dynamische Arbeiten in satten Farben, die den Prozess des Baus erlebbar machen, das Vorher und das Nachher. »Sieben Jahre Landschaftsveränderung im Zeitraffer« hat die 1952 in Bielefeld geborene Künstlerin die Ausstellung genannt.

Die B 68 war eine Grenze

Ja sicher, Katrin Boidol ist Mitglied der Haller Grünen und hat den Widerstand gegen den Autobahnbau und das Ringen um eine Kompromisstrasse mitgetragen, seit sie 1990 mit ihrer Familie nach Bokel gezogen ist. Seit 2012 hat sie fotografisch die Veränderungen dokumentiert: das ursprüngliche Bild der Kulturlandschaft, aber auch die Stadien des Autobahnbaus – Landschaften, die nie wieder dieselben sein werden wie früher. Wehmütig stimmende Anblicke, die schon fast in Vergessenheit geraten sind: Häuser, Hofstätten, Bäume, die dem Straßenbau weichen mussten, und Szenerien, die durch das rote Band der Lärmschutzwände verhindert werden, nie wieder sichtbar sind. Aber auch das Verkehrschaos auf der B 68 findet seinen Platz. Denn die A 33 soll schließlich auch die Innenstadt entlasten. Katrin Boidol: »Die B 68 war eine Grenze. Jetzt kann die Stadt wieder zusammenwachsen.«

Natur muss große Opfer bringen

Die Künstlerin hat ihre Bilder thematisch strukturiert. Die Serie »Landschaftsgrafik« ist bestimmt durch spannende Linienführungen und Farbschattierungen. Die Gewalt und Dynamik der Umwälzungen, Erdarbeiten und Rodungen werden sichtbar in der Darstellung großer Baumaschinen und Bagger »in Aktion«. Katrin Boidol macht keinen Hehl daraus, dass sie fasziniert ist von den »unglaublichen Leistungen« der Ingenieurskunst: »»Drunter und drüber« zeigt Radlader, Bagger, Betonmischer, die die Landschaft umkrempeln. »Holz« beschäftigt sich mit den weiträumigen Abholzungen. Bilder der Zukunft erscheinen auf der fertig gestellten Autobahn: »Freie Fahrt«.

Die A 33 fordert ihre Opfer in der Natur, trotz der Grünbrücken. Schwarze Rehe, eigentlich Löcher im Bild, weisen darauf hin. Ausgleichsmaßnahmen zum Schutz der Natur liegen der Künstlerin am Herzen, ein sorgsamer Umgang mit der Restnatur und der historischen Bausubstanz, die geblieben ist. Und sie stellt die Frage nach der Zukunft. Sollen wir wirklich weitere Gewerbegebiete in der Nähe der Autobahn ansiedeln? Platz machen für einen Autohof, Mac Donalds, Spielhallen, weitere Flächen versiegeln durch Gewerbegebiete und Parkplätze?

Die Ausstellung – die Einführung hält übrigens Helga Lange – ist bis zum 22. Dezember samstags von 11 und 18 Uhr geöffnet, sonntags von 15 und 18 Uhr sowie nach Vereinbarung unter Telefon 05201/183164.