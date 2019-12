Von Malte Krammenschneider

Halle (WB). „Die Entwicklungen in der Automobilbranche wie die verstärkte Digitalisierung und Elektromobilität stellen große Anforderungen an uns und erfordern hohe Investitionen. Der Druck der Hersteller auf die Werkstätten steigt. Langfristig sind diese Themen in einem Unternehmensverbund wirtschaftlich besser darzustellen“, begründet Walter Kleyer seine Entscheidung, das seit fast 60 Jahren existierende Unternehmen in neue Hände geben zu wollen.