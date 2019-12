Von Kerstin Panhorst

Halle-Künsebeck (WB). Ein Riesenrad gibt es nicht beim Künsebecker Nikolausmarkt, auch keine Eisbahn oder hunderte identischer Glühweinbuden. Gewerbliche Stände sucht man vergeblich auf dem Areal am Künsebecker Gemeindehaus – und genau das macht den Charme und die Atmosphäre der Veranstaltung aus.

Auch in diesem Jahr waren es wieder die Bürger, die Vereine und Institutionen vor Ort, die den Markt gestalteten. Denn inoffiziell gilt schon seit mehr als 30 Jahren die Devise »Von Künsebeckern für Künsebecker« bei der von der Interessengemeinschaft Künsebecker Bürger (IGKB) organisierten Veranstaltung.

Zur Tradition gehört es auch, das Apotheker Axel Schlüter an jedem zweiten Adventssonntag des Jahres seinen roten Mantel entstaubt, den Bart anklebt und als Nikolaus verkleidet Präsente an die Kinder verteilt. Und wenn dann eines der Kinder vor Aufregung den Liedtext vergiss, das es dem stark umlagerten Herren vortragen möchte, dann singen einfach alle Künsebecker spontan gemeinsam »O Tannenbaum«.

Hilfsbereitschaft ist diesmal noch größer als in den Vorjahren

Zur Tradition gehört auch der Künsker Appel, jenes fruchtig-süße Gemisch, das die IGKB als Alternative zum Glühwein ausschenkt. »Dieses Mal gibt es zum heißen Getränk sogar selbst gebackene Plätzchen von einer Künsebeckerin und das ist nur ein Beispiel für den großartigen ehrenamtlichen Einsatz. Die Hilfsbereitschaft ist noch größer als in den Vorjahren und es ist schön zu sehen, wie sich jeder einbringt mit dem, was er kann und woran er Spaß hat – ob es nun Backen ist, Dekorieren, etwas mit dem Trecker anliefern oder wie die Karnevalisten jedes Mal wieder das Zelt aufbauen. Es ist immer wieder toll, wie sich alle engagieren, damit der Markt gelingt«, sagt Friederike Hegemann. Die IGKB-Vorsitzende eröffnete nach dem Familiengottesdienst mit Pfarrerin Karin Hanke und der Evangelischen Kita den Markt. Schnell lockten die ersten Stände mit ihren duftenden kulinarischen Verlockungen von Empanadas (Kita Hochstraße) über Bratkartoffeln (AWO Ortsverein) und Crêpes (Jugendarbeit der Gemeinde) die Besucher an, die sich auch vom anhaltenden Regen nicht die Laune verderben ließen.

Wegen der A33-Wälle nennt man Künsebeck scherzhaft „Das Dorf hinterm Deich”

Wer noch ein Weihnachtsgeschenk suchte, wurde beim literarischen Flohmarkt des Pfarrbezirks zugunsten der Gemeindebücherei, der Auswahl selbst gestrickter Socken von Cornelia Hermann oder der Evangelischen Kita fündig, die erstmals einen eigenen Künsebecker Likör anbot. Ob man lieber die Künsker Brise mit Schoko-Minze-Aroma oder den nach Salzkaramell schmeckenden Deich-Likör mochte – Künsebeck wird seit dem Aufschütten der A33-Lärmschutzwälle scherzhaft das »Dorf hinterm Deich« genannt – musste man allerdings erst einmal ausgiebig probieren.

Feuerwehr und Karnevalsgesellschaft, der Förderverein der Grundschule und die Trimm-Kameradschaft präsentierten sich ebenfalls an Ständen und das Kinderkarussell war wie die von Schäfer Hans-Heinrich Schabbehardt zur Verfügung gestellte Lebendkrippe bei jungen Besuchern überaus beliebt. Wer es lieber warm, trocken und bequem wollte, konnte im Gemeindehaus ein Stück Kuchen in der Cafeteria der Sängergemeinschaft genießen und dabei einem Konzert des gemischten Chores lauschen, das vom Klassiker »Es ist ein Ros entsprungen« bis »Swinging Christmas« für jeden Geschmack etwas im Programm hatte.