Die Landesgartenschau in Rietberg war vor mehr als zehn Jahren ein Riesenerfolg. In Halle wird die Diskussion über eine mögliche eigene Gartenschau kontrovers zwischen dem bürgerlichen Lager und der rot-grünen Mehrheit geführt. Foto: Carsten Borgmeier

Zehn Monate vor der Kommunalwahl werden die politischen Alternativen in Halle immer klarer. Zwar hat noch keine Partei Bürgermeister-Kandidaten benannt. Doch an den Debatten und Beschlüssen rund um den Rekord-Haushalt 2020 lässt sich schon ganz gut ablesen, wer hier wie Politik machen will. Angesichts der zu erwartenden Millionen-Überschüsse war schon klar, dass ein paar politische Extrawünsche geäußert würden. Doch das Ausmaß, wie hier sechs- und siebenstellige Mehrausgaben wie Kamelle vom Karnevalswagen aus unters Volk geworfen werden, überrascht dann doch.