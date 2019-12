Von Klaudia Genuit-Thiessen

Halle (WB). Waren das noch Zeiten, als in Halle eine Namensliste der berüchtigten Trunkenbolde geführt wurde. Gebechert haben sie auch im einstigen Ausflugslokal Grünenwalde, gelegen an der Chaussee nach Werther. Eine Beschwerde über das Versagen des Nachtwächters, aber auch Sprengschächte spielten eine Rolle in der bewegten Geschichte des beliebten Ausflugslokals.

Einige interessante Kapitel in der Geschichte der einstigen Gaststätte Flöttmann – und in ihrer Umgebung – hat jetzt Andreas Germann vom Internetmuseum »Haller Zeiträume« aufgeschlagen. Anlass dazu bot das Rentner- und Pensionärstreffen der Stadt im heutigen Grünwalde.

Denn nach der Begrüßung durch Bürgermeisterin Anne Rodenbrock-Wesselmann und dem gemütlichen Kaffeetrinken im Kreise der Fachbereichs- und Abteilungsleiter beleuchtete der Historiker aus Passion, der früher selbst in der Stadtverwaltung tätig war, in launigen Worten 170 Jahre Haller Geschichte an dem Ort, wo Gerrit Imkemeyer, Matthias Stüwe und Kurt Wagemann heute das Hotel und Restaurant Grünwalde betreiben.

Entstanden ist die Gaststätte Mitte des 19. Jahrhunderts als Schlingenwirtschaft. Unter den 35 alten Fotografien, die Andreas Germann zeigte, war auch ein Bild mit einem Schlagbaum – Dokument einer Zeit, in der vor den Toren der Stadt Zoll kassiert wurde. »Fahrende Händler haben vermutlich dort einen gekümmelt – wie im Buchenkrug, im Goldenen Anker und bei Hollmann«, sagte der Haller, der mit dem Museumsteam noch weiter über Zwangsarbeiter und andere »Displaced Persons« nach dem Krieg forschen will.

Soldaten einquartiert

Um 1850 und auch später war die Wirtschaft, die in drei Generationen von Familie Flöttmann geführt wurde, ein beliebtes Ziel für die Sommerfrische. Doch im Ersten Weltkrieg wurde Halle Garnisonsstadt (1915 bis 1918), und man quartierte Soldaten dort ein. Wenn sie mit dem Haller Willem - vermutlich an die Ostfront - abtransportiert werden sollten, wurden sie von Rektor Christian Frederking und Schülern zum Lindenflecken begleitet. Aus den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts wurde eine Beschwerde amtlich: Der Haller Nachtwächter hat betrunkene Gäste nicht daran gehindert, lärmend durch die Stadt zu ziehen.

1939 fand der Kreisparteitag der NSDAP auf dem Schützenberg und an der Masch in Halle statt, wo es schon seit 1931 eine starke Ortsgruppe gab. Hoher Gast damals war mit der „Alten Garde“ der NSDAP der Reichsorganisations-Leiter Dr. Robert Ley. Dieser trug sich in Grünenwalde in das Buch der Stadt ein, bevor man ein Segelflugzeug der Haller Flieger-HJ taufte.

Sprengschächte auf Passstraßen

Am 2. April 1945 rollten die Panzer der Amerikaner über die alte Werther Straße. Das Lokal diente als Unterkunft für Zwangsarbeiter und Verschleppte, als Sammelpunkt und Notquartier für Ostvertriebene, als Vereinswirtschaft für Haller und insbesondere Eggeberger. Aber noch heute erinnern drei Sprengschächte an die strategisch nicht ganz unbedeutende Lage. »Zu den Hochzeiten des Kalten Krieges hat man sie als Panzer-Hindernisse angelegt, wie in vielen Passstraßen über den Teuto«, sagte Andreas Germann mit Blick auf Teichstraße und Hengeberg.

Als 1975 die Westumgehung gebaut wurde, wurde auch eine Lebensader des Hauses abgeschnitten. Nach dem Ende der »Halle 3« auf dem Schützenberg eröffnete dort die Disco Plaza, später das Meteor. Der Flamingo-Club nebenan schrieb Rotlicht-Geschichte in Halle. 2008 brannte das Haus ab. Nach dem Abriss 2015 begann der Neuaufbau der Bauidee Werther.