Engelchen am Haller Willem Denkmal und dazu wunderbarer Gesang: Während Hannah Pohl im Engelskostüm die Blicke auf sich zieht, singen die Mitglieder von Kantorei und weiteren Ggemeindegruppen „Freue dich Welt“. Foto: Klaudia Genuit-Thiessen

Von Klaudia Genuit-Thiessen und Malte Krammenschneider

Halle (WB). Eine klingende Überraschung gab es am Freitag für Kunden und Händler auf dem Wochenmarkt. Halles neuen Kantor Friedemann Engelbert haben vermutlich nicht alle Passanten erkannt, als er die Tasten des E-Pianos auf dem Ronchin-Platz anschlug. »Freue dich Welt, der Herr ist da, Nimm deinen König an …« Schon auf dem Markt erfreuten sich viele Haller an dem deutschsprachigen Lied, das vielleicht wegen seiner durchaus anspruchsvollen Harmonien weniger häufig zu hören ist. Ein Flashmob als charmante Aufforderung, über den eigentlichen Sinn von Weihnachten nachzudenken.