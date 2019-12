Mehr als 150 freiwillige Helfer sorgen für eine überwältigende Resonanz der Besuchsaktion an Heiligabend. Pastor Bernd Eimterbäumer erklärt vorab das Prozedere. Foto: Malte Krammenschneider

Von Malte Krammenschneider

Halle (WB). Sei es in Krankenhäusern, Altenheimen oder Gefängnissen: Es gibt an Heiligabend Orte, an denen Menschen nicht im Kreise ihrer Liebsten Weihnachten feiern können und einsam sind. Um ihnen ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern, Zuwendung oder einfach ein Gespräch zu schenken, waren Dienstag mehr als 150 Freiwillige im Einsatz.