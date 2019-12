Von Klaudia Genuit-Thiessen

Halle (WB). In dieser Familie tickt man wohl ganz besonders: Kurt Haselhorst hat vor 60 Jahren seine Meisterprüfung als Uhrmacher bestanden. Ein Fachmann, der seine Liebe zu einem fast ausgestorbenen Handwerk an seine Söhne Kay-Uwe und André weitergegeben hat, die ebenfalls schon seit einem Vierteljahrhundert und länger als Uhrmachermeister arbeiten.

Tempus fugit, die Zeit flieht – so steht es beziehungsreich neben dem Glasboden der Fliegeruhr, die Kurt Haselhorst (84) am Handgelenk trägt. Das Unikat trägt die Gravur Haselhorst & Söhne, ein handgemachtes Geschenk für einen nicht nur in und um Bielefeld bekannten Spezialisten.

„Ein dermaßen vielseitiger Beruf“

Ob der gebürtige Künsebecker sich das vorgestellt hat, als er nach einigem Suchen 1950 als Lehrling bei Heinrich Wehmeier in Steinhagen anfing? Als ihm in jungen Jahren eine Schreibtischuhr mit einer defekten Einfassung in die Hände fiel, war es um ihn geschehen. »Das war das Verhängnis«, sagt der alte Herr mit dem Gefühl für das Feinmechanische und die Präzision.

Dreieinhalb Jahre dauerte die Ausbildung in diesem »dermaßen vielseitigen Beruf«. Der Lehrherr gab dem Neuling anfangs erst einmal einen einfachen Junghans-Wecker in die Hand. Doch Kurt Haselhorst erwies sich als geschickt, hatte eine ruhige Hand und war äußerst interessiert. »Wenn die Unruh so schön schwingt, das ist etwas Feines«, empfindet er heute noch eine große Bewunderung für das Spirale-Schwingsystem, von dem die Ganggenauigkeit einer mechanischen Uhr abhängt.

Nach der Gesellenprüfung 1953, die er in Theorie und Praxis mit einem Sehr Gut bestanden hatte, blieb der junge Uhrmacher vier Jahre im Betrieb. Dann meldete er sich an der Staatlichen Uhrmacherschule Hamburg-Altona an, wo er ein Jahr später die Meisterprüfung bestand. »Wir hatten die tollsten Ausbilder«, erinnert sich der Senior heute noch gern an Kollegen aus dem sächsischen Glashütte, der Stadt, in der bekanntlich »die Zeit lebt«.

Besonderes Meisterstück

Schon das gemeinsam mit seinem Kollegen Willi Gröpper selbst entwickelte und konstruierte Meisterstück, für das er eine Auszeichnung bekam, wurde etwas Besonderes. Eine Stiluhr mit Batterien im Fuß. Doch eine Wendelfeder treibt das Uhrwerk alle drei, vier Minuten an. »Es waren die ersten Uhren dieser Art mit elektrischem Aufzug, die in der Schule angefertigt wurden und die einwandfrei funktionierten«.

Ein Jahr arbeitete Haselhorst als Meister bei Böckelmann in Bielefeld. Dann machte der Familienvater sich mit einem Servicebetrieb im Haus der Schwiegereltern selbstständig. Mit Ehefrau Edith, heute 81, an der Seite lief der Laden, wobei der Vater von zwei Töchtern und zwei Söhnen überwiegend Reparaturen für diverse Juweliergeschäfte ausführte. 1965 zog die Familie in Amshausen ein neues Haus. 1970 gründeten Kurt und Edith Haselhorst im neu erbauten Einkaufszentrum Bültmannshof in Bielefeld ein eigenes Juweliergeschäft. Kurt Haselhorst machte sich mit Servicearbeiten einen Namen. Und als Fachmann.

Arbeit im „russischen Versailles“

Nicht nur, dass er Kirchturmuhren wie die der Altstädter Nicolaikirche in Bielefeld wieder ans Laufen brachte. Er kennt sich auch aus mit alten Standuhren, Antikuhren und historischen Liebhaberstücken. Über den Verein »Fachkreis Historischer Uhren Schloss Raesfeld« kam der Uhrmacher, der über 13 Jahre Obermeister der Innung Bielefeld-Gütersloh war, zweimal nach Russland an den Peterhof. Die Palastanlage am Finnischen Meerbusen, 30 Kilometer westlich von Sankt Petersburg, wurde von Peter I. errichtet und von seinen Nachfolgern ausgebaut. Sie gilt als das „russisches Versailles“ und ist seit 1991 Weltkulturerbe der Unesco. Gegen Kost und Logis haben Haselhorst und einige Kollegen dort hunderte von still stehenden Uhren wieder gängig gemacht. Ein Highlight mit Folgen: Sohn André, der mit Reparaturen antiker Erbstücke in die Fußstapfen seines Vaters getreten ist, war 2003 zur Eröffnung des Bernsteinzimmers im Katharinenpalast.

Erst mit 70 hat Kurt Haselhorst das Geschäft aufgegeben. Seit 2013 lebt der Uhrmacher, der seinen Kunden immer nur schöne Stunden wünschte, mit seiner Ehefrau in Halle. Im Ruhestand? „Ich habe die Zeit nicht im Griff“, bedauert er. „Sie zerrinnt uns zwischen den Händen. Aber was ich kann, kann kaum noch ein anderer.“ Statt Gästezimmer hat Kurt Haselhorst deshalb heute noch eine kleine Werkstatt. Dort repariert er auch die Uhren, die ihm übers Geschäft von Tochter Kerstin, die bekanntlich Goldschmiedemeisterin ist, anvertraut werden.