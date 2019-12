Der Personalleiter von Baxter in Künsebeck, Jürgen Fleischer, steht vor Produktionsgebäuden des Pharmaunternehmens. Mit dem 100-jährigen Bestehen des Vorgängerunternehmens ASTA ist man im Jubiläumsjahr nicht groß an die Öffentlichkeit gegangen. Foto: Genuit

Von Klaudia Genuit-Thiessen

Die ASTA – für Halle beginnt ihre Geschichte mit zwei Gebäuden und eigentlich erst in den 40er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. In Bielefeld sind 1919 zwei Männer per Zufall aufeinander getroffen: Wilhelm Peter Kipper und August Hennig. Der eine sucht damals nach Anlagemöglichkeiten für sein Geld, der andere einen Kapitalgeber. Dazu gesellt sich Sohn Ewald Kipper. Die drei heben in der Heeper Straße 146 in Bielefeld eine »Fabrik zur Herstellung chemisch-technischer und pharmazeutischer Erzeugnisse« aus der Taufe. Allerdings ist das erste Produkt eher ein Ladenhüter: Gestärkte und in Zaponlack getauchte Stehkragen, die unempfindlicher gegen Schmutz sein sollen, sind auf dem Markt wenig erfolgreich. Franzbranntwein läuft besser, Spiritus-Tinkturen, Lebertran-Emulsionen und eine eigene Kopfschmerztablette. Henosin heißt das Präparat, das Türen auch im Ausland öffnet.

Rezept für Schmerztablette

Unternehmensgeschichte im Überblick 1919: Gründung von Hennig & Kipper 1921: Entwicklung der Schmerztablette Quadronal 1923: Gründung der ASTA-Werke AG, durch Ausstieg von August Stauch 1929 wird ASTA zum reinen Familienunternehmen 1934: Neues ASTA-Werk in Bielefeld 1945: Neustart mit 180 Mitarbeitern 1949; Gründungsjahr der ASTA-Forschung und Gründung der HALENA in Halle 1952: Erstes ASTA-Zytostatikum zur Krebsbekämpfung 1961: Standort in Künsebeck nimmt Betrieb auf 1965: Erweiterung Werksgelände in Brackwede 1983: Ende der Ära Kipper 1988: Neustrukturierung der ASTA-Pharma AG 1999: ASTA gehört zur Degussa-Hüls-Gruppe 2000: Restrukturierung in vier neue Bereiche 2001: Baxter kauft ASTA-Onkologiesparte 2002: Start Lohnherstellung 2004: Halle wird Firmensitz 2015: Einweihung der aseptischen Abfüllung und Gefriertrocknung von Zytostaika (PPE) nach 75-Millionen-Dollar-Investition 2019: 770 Mitarbeiter (40 in Bielefeld), 87 Azubis

Der Erfolg hält nicht lange an. Doch man kommt mit dem bekannten Bielefelder Arzt und Erfinder Dr. Max Gerson ins Geschäft. Der besitzt damals Rezept und Warenzeichen für eine Schmerztablette namens Quadronal. Dr. Gerson avanciert zum stillen Teilhaber und stellt den Kontakt zu einem gewissen August Stauch her. Der Industrielle »lebt in den 20ern in Afrika und macht sein Geld mit Diamanten und Rinderzucht«, erzählt Jürgen Fleischer. Der 60-jährige gelernte Kaufmann arbeitet seit 1999 am Standort Künsebeck und ist als Personalchef auch für die »Standort-Services« zuständig.

August Stauch ist jedenfalls zum Namensgeber geworden. Denn er sucht damals ein Mittel gegen die Lahmseuche, an der seine Rinder leiden. Und das findet er in Form eines Heilsalzes bei Hennig & Kipper. Deren Geschäftsideen überzeugen ihn. 1922 wird die Aktiengesellschaft zur »Herstellung chemischer und pharmazeutischer Waren« mit Sitz in Brackwede gegründet.

August Stauch steigt schon bald wieder aus dem Geschäft aus. Doch zu seinen Ehren heißt die neue Aktiengesellschaft ASTA, abgeleitet von A wie August und Sta wie Stauch. Das Kapital: inflationsbedingt eine Summe von 10 Millionen Mark.

ASTA-Ausbau in Künsebeck

Mit Quadronal und einem neu erworbenen, 12.500 Quadratmeter großen Grundstück an der Artur-Ladebeck-Straße in Bielefeld wächst die junge Pharma-Firma. Schon 1939 muss man aufstocken. In Schwierigkeiten gerät der Betrieb allerdings im Krieg. Aus Sorge vor Bomben wird die Produktion ausgelagert.

Unter anderem in die einstige Fleischwarenfabrik Feldmann in Halle. Wo heute die Berliner Straße auf die Bielefelder Straße mündet, soll das dunkle Gebäude noch bis in die 70er Jahre hinein gestanden haben, berichtet der Haller Historiker Martin Wiegand. Bereits 1945 erwirbt die ASTA auch ein Grundstück an der Kaiserstraße in Halle. Wo früher eine Scheune stand, in der die Schüler der Höheren Privatschule geturnt haben, entsteht 1955 ein Zweigwerk. Ein Jahr später kommt in Künsebeck ein 153.000 Quadratmeter großes Grundstück hinzu, auf dem ein großes Chemiewerk entstehen soll. 1958 erfolgt der erste Spatenstich. Auch das Hauptwerk in Brackwede wächst weiter. Bis in die 70er Jahre hinein bleibt die ASTA, damals »ein Gemischtwarenladen«, ein familiengeführtes Unternehmen.

2001 übernimmt Baxter Onkologie-Sparte

1975 verlagert man die Produktion an den immer größer werdenden Standort Künsebeck, wo sich auf der grünen Wiese ein hochmodernes Unternehmen etabliert. Das produziert bekanntlich Wirkstoffe für die Medizin, vor allem Zytostatika gegen Krebs. Schließlich auch unter dem Mantel der Degussa AG, die die ganze Onkologie 2001 an den Baxter-Konzern übergibt. »Mittel aus unserer Wirkstoff-Produktion sind heute noch im Medikamenten-Cocktail, den man bei einer Chemo-Therapie für einen Frontalangriff, gegen den Krebs braucht«, sagt Jürgen Fleischer.