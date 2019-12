Halle (SKü). Über den Sinn oder Unsinn von Böllerei und Feuerwerk zum Jahreswechsel ist schon immer kontrovers debattiert worden. Doch in diesem Jahr scheint im Lichte der Debatte um den Klimawandel wie auch die Belastungen durch gesundheitsgefährdenden Feinstaub das Für und Wider noch intensiver diskutiert worden zu sein. Und tatsächlich scheint sich die öffentliche Diskussion in Halle auf den Kauf von Feuerwerk ausgewirkt zu haben. Das ist zumindest aus ersten Äußerungen nach Beginn des Verkaufs von Feuerwerk im Marktkauf Speicher zu schlussfolgern.

„Auch wenn wir den letzten Verkaufstag an Silvester noch abwarten müssen, sieht die Tendenz doch so aus, als wenn die Kunden weniger Feuerwerk als in den Vorjahren kaufen würden“, informiert der Inhaber des Haller Marktkaufes, Oliver Speicher.

Der Verkaufsstand mit den Feuerwerksartikeln ist in diesem Jahr in den hinteren Teil des Marktes verlegt worden. Einmal um Platz an den Kassen zu schaffen, zum anderen um einen kürzeren Weg zum Lager zu haben. Die beiden Mitarbeiter David Ickler und Selina Gross sind eigens abgestellt, um das Feuerwerk nicht unbeaufsichtigt zu lassen. Das ist aus Sicherheitsgründen vorgeschrieben. Und deshalb darf auch nie mehr als eine bestimmte Menge für den Verkauf angeboten werden, weshalb Mitarbeiter immer wieder zum Nachfüllen ins Lager laufen.

Wie die jungen Marktkauf-Mitarbeiter berichten, bevorzugen viele Kunden statt der klassischen Raketen die kompakten Feuerwerks-Batterien, für die nur eine Zündschnur entzündet werden muss und zahlreiche Böller nacheinander in die Luft gehen. Die teuerste und größte Batterie im Marktkauf kostet knapp 190 Euro. „Doch davon haben wir bisher nur eine verkauft“, sagt David Ickler.

In der Haller Politik hat man zur Jahresmitte durchaus intensiv über böllerfreie Zonen in der Stadt diskutiert, wie zum Beispiel rund um den Kirchplatz. Doch auf ein regelrechtes Böllerverbot wurde verzichtet, weil die Verwaltung aufgrund von Personalmangel nicht dazu in der Lage wäre, das Verbot auch durchzusetzen. Wenn jetzt aber insgesamt weniger geböllert würde, käme dies den ursprünglichen Absichten im Haller Rathaus sehr entgegen.