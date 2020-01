Halle (WB/mk). „Es tut gut, dass wir das Ding endlich mal wieder gerockt haben. Eine super Mannschaftsleistung“, freute sich der Kapitän des Haller Storck-Teams, Klaus Buchholz, am Samstagabend im Rahmen der Siegerehrung im Storck-Treffpunkt. Sein Team hatte sich zuvor in der Wertheraner P.A.B-Sporthalle super gut verkauft und gegen neun andere Betriebsmannschaften durchgesetzt. Am Schluss konnten sich die Kicker hochverdient den Titel sichern.