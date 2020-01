Von Stefan Küppers

Halle (WB). Seit 25 Jahren haben die Grünen in Halle keinen eigenen Bürgermeister-Kandidaten mehr ins Feld geschickt. Diesmal aber wollen sie es wissen. Die Grünen haben Montagabend in nichtöffentlicher Wahlversammlung die Ratsdame Dr. Kirsten Witte einstimmig als Bürgermeister-Kandidatin für die Kommunalwahl am 13. September nominiert.