Von Klaudia Genuit-Thiessen

Halle (WB). In den nächsten Tagen rückt der Bauhof die Spielgeräte an der Neustädter Straße ein Stück weiter: Endlich kann es losgehen mit dem Neubau für eine integrative Kita der Evangelischen Kirche in Halle. „Das neue Jahr fängt mit guten Nachrichten an“, freut sich Superintendent Walter Hempelmann am Donnerstag über den Startschuss für das Mammutprojekt, das nach zweieinhalb Jahren Planung zum Sommer 2021 realisiert wird.