Sie bietet „Bildung auf Bestellung“ an wie Wirtschaftsenglisch oder Telefontrainings, Computer- und Gitarrenkurse. „Auf 256 prall gefüllten Seiten sind gut 400 Veranstaltungen zu finden, darunter 35 Vorträge und bisher 15 Beratungen“, wirbt VHS-Chef Hartmut Heinze für das breit gefächerte Programm für das neue Semester.

Das Büchlein mit dem Bildungsangebot liegt im Altkreis Halle jetzt wieder in Rathäusern, Geldinstituten, Geschäften und Arztpraxen aus. Anmeldungen sind von sofort an möglich: persönlich oder telefonisch, schriftlich oder per Email.

Auf ein Schwerpunktthema hat das VHS-Team für dieses Semester verzichtet. Hartmut Heinze: „Wir setzen auf Vielfalt.“

Karten lieber vorbestellen

Interessierte sollten sich tatsächlich schon sputen mit der Kartenbestellung für einige begehrte Veranstaltungen. Den Startschuss gibt am Mittwoch, 29. Januar, die Semestereröffnung mit dem Literaturkritiker Denis Scheck. Er stellt in Steinhagen „Schecks Kanon“ mit den 100 wichtigsten Werken der Weltliteratur vor – trotz begrenzter Platzkapazitäten. Jürgen Becker ist hingegen erst am 8. Juni mit seinem neuen politischen Programm in der der Böckstiegel-Gesamtschule in Werther zu Gast. Christine Westermann kommt für eine Lesung am 20. April ebenfalls dorthin. Joe Bausch ist am am 18. März in Halle.

Das bunte Potpourri der Weiterbildung durch die VHS Ravensberg sieht zudem noch mehr Tagesfahrten mit individueller Betreuung der Teilnehmer vor. Man kann Ausdrucksmalerei kennen lernen, in Farben schwelgen oder Origami-Kunstwerke falten. Mediations- und Sportangebote sind in großer Zahl vorgesehen, das Dialogprojekt für Deutsche und Migranten wird fortgesetzt, wie Fachbereichsleiter Olivier Tchoing Godje sagte. Unter den 16 Sprachen im Angebot sind Dänisch und Portugiesisch. Hilfe im Einzelfall bietet bei Handy- oder Internetsucht vielleicht der Kurs „Verirrt im Second Life“. Und für Jediritter ab elf Jahren gibt’s einen „Star Wars“-Kochkurs.